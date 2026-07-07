Zemřel náměstek Motoristů Filip Endal, bylo mu 51 let

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  14:10aktualizováno  14:10
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Filip Endal | foto: Petr Macinka, Facebook

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) Filip Endal zemřel. O jeho úmrtí v úterý informoval vicepremiér a předseda Motoristů Petr Macinka, který je v těchto dnech na summitu NATO v Ankaře. Endalovi bylo 51 let.

„S obrovským zármutkem a šokem jsem dnes přijal zprávu, že v noci náhle zemřel pan Filip Endal, náměstek Motoristů na ministerstvu pro místní rozvoj,“ napsal Macinka na Facebooku.

Vicepremiér ve svém vyjádření ocenil Endalovu práci. „Byl to skvělý profesionál a nesmírně erudovaný člověk,“ uvedl. „Je mi strašně líto, že už nestihne dokončit to, co začal,“ doplnil Macinka a vyjádřil upřímnou soustrast rodině. „Žádný takový jako Filip Endal už nebude,“ zakončil.

Endal dříve působil ve Státním fondu podpory investic, kde byl ředitelem Regionálních center podpory investic do bydlení. V minulosti figuroval také v několika firmách. Od letošního ledna působil jako náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj. Endal v minulosti na resortu pro místní rozvoj pracoval například na změnách v pravidlech pro dostupné bydlení.

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