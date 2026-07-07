„S obrovským zármutkem a šokem jsem dnes přijal zprávu, že v noci náhle zemřel pan Filip Endal, náměstek Motoristů na ministerstvu pro místní rozvoj,“ napsal Macinka na Facebooku.
Vicepremiér ve svém vyjádření ocenil Endalovu práci. „Byl to skvělý profesionál a nesmírně erudovaný člověk,“ uvedl. „Je mi strašně líto, že už nestihne dokončit to, co začal,“ doplnil Macinka a vyjádřil upřímnou soustrast rodině. „Žádný takový jako Filip Endal už nebude,“ zakončil.
Endal dříve působil ve Státním fondu podpory investic, kde byl ředitelem Regionálních center podpory investic do bydlení. V minulosti figuroval také v několika firmách. Od letošního ledna působil jako náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj. Endal v minulosti na resortu pro místní rozvoj pracoval například na změnách v pravidlech pro dostupné bydlení.