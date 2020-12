Filip nevyloučil podporu ANO pro přesun 10 miliard z rozpočtu obrany do rezervy

PRAHA Předseda KSČM Vojtěch Filip nevyloučil, že poslanci hnutí ANO by mohli podpořit návrh na přesun deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtové rezervy. Ukáže se podle něj ale až při hlasování. Řekl to ve čtvrtek novinářům ve Sněmovně. Komunisté hlasováním pro tento pozměňovací návrh podmiňují podporu návrhu státního rozpočtu na příští rok. O něm by dolní komora měla hlasovat v pátek.

„Na schůzce to padlo. Jak to bude, se ukáže zítra (v pátek) při hlasování,“ řekl Filip na dotaz, zda od hnutí ANO komunisté slyšeli, že by návrh podpořilo. Definitivní závěr podle něj ale není ještě učiněn.

O rozpočtu by měla sněmovna hlasovat v pátek, uvedla Schillerová. Opozice podporu odmítá „Věřím, že zítra (v pátek) při hlasování se ukáže, kdo drží slovo. Jsem přesvědčen, že je možné zítra státní rozpočet hlasovat. Nemyslím si, že by bylo vhodné ho odložit. Nemyslím si ani, že by bylo vhodné, aby Česká republika skončila v provizoriu, ale vyloučit to nemohu,“ poznamenal Filip. Je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby vyjednal podmínky s koaličním partnerem ČSSD a aby vláda byla jednotná. „Hledáme kompromisní variantu takovou, abychom vyhověli požadavku komunistů, neohrozili rozpočet obrany a přitom zajistili rozpočet,“ řekla ve čtvrtek ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).