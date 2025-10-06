Exministr Staněk míří na post europoslance, v Bruselu nahradí Turka

  11:03
Filipa Turka, který se stal českým poslancem za Motoristy, nahradí v Evropském parlamentu bývalý ministr kultury Antonín Staněk za Přísahu. Státní volební komise v souladu se zákonem o volbách do EP vyslovila zánik Turkova mandátu a nastoupení náhradníka Staňka do pozice europoslance. V pondělí to oznámil ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení volebního programu hnutí. (31. srpen 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Bývalý olomoucký primátor a ministr kultury Antonín Staněk bude novým...
Lídr Přísahy pro krajské volby Antonín Staněk.
Antonín Staněk, Přísaha/Motoristé
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program, na snímku s...
V evropských volbách loni Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu. Třetím v pořadí na společné eurokandidátce byl předseda Přísahy Robert Šlachta, na podzim nicméně uspěl v senátních volbách. Šlachta v pondělí řekl, že se místa náhradníka vzdal už v lednu.

Staněk obsadil čtvrté místo, po něm se v evropských volbách umístil předseda Motoristů Petr Macinka. Ten v sobotu také získal mandát poslance. Staněk v sobotu řekl, že je připraven mandát europoslance převzít. „Pokud mi bude oznámeno, že jsem náhradník, mandát přijmu,“ řekl.

Turek je první český europoslanec, který v Evropském parlamentu končí kvůli zvolení do Sněmovny. Podle zákona jsou poslanecké funkce doma a v Evropě neslučitelné. O hlasy voličů se z europoslanců jako lídryně uskupení Stačilo! ucházela ve sněmovních volbách předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Hnutí ve volbách neuspělo.

