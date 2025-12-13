Turek byl v minulých dnech hospitalizován s bolestí zad, z dříve naplánované schůzky s prezidentem se proto omluvil. Poslanec čelí kritice mj. kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Pavel už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem.
Opakovaně ale uvedl, že je připraven se s ním setkat. Tento týden při návštěvě Libereckého kraje prezident také zopakoval, že kontroverzní výroky nejsou jedinou výhradou, kterou vůči Turkovi má. Zmínil i přístup k právu. „K pravidlům, která se týkají (jeho) podnikání, která se týkají placení daní z příjmů, která se týkají staveb a povinnosti mít příslušná povolení. A to nehovořím o rychlosti na dálnicích a jiných věcech,“ uvedl Pavel.
Babiš po svém úterním jmenování předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů, Turek mezi nimi chyběl ze zdravotních důvodů. Jako poslední z kandidátů na ministry měl ke konzultacím s Pavlem dorazit v pondělí. Šťastný tehdy uvedl, že poslanec leží s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a bere silné léky na bolest.
„My předpokládáme a věříme v to, že Filip Turek se brzy uzdraví, že požádá prezidenta republiky o přijetí, vysvětlí mu všechny ty jednotlivé věci a také věříme, že pan prezident objektivně, spravedlivě a férově v rámci ústavy rozhodne o jmenování Filipa Turka za ministra životního prostředí,“ řekl Šťastný.
Pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo Turka dostat Macinka, který se v pondělí stane ministrem zahraničí. Podle Šťastného vedení obou resortů zvládne, bude se při tom muset odkazovat na své náměstky a aparát. „Bude čerpat i expertizu Filipa Turka do té doby, než bude jmenován,“ dodal šéf poslanců Motoristů.
Šťastný zároveň zopakoval, že Motoristé neplánují kvůli jmenování Turka podat kompetenční žalobu. „Věřím, že nic takového nebude třeba,“ doplnil.