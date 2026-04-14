Po cenách Anděl se nabízela privatizace, platit ČT lze dál dobrovolně, napsal Turek

  19:02
Podle vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku Filipa Turka budou moci lidé platit koncesionářské poplatky ČT dobrovolně. Napsal to po tiskové konferenci, na které vláda představila rušení poplatků. Doplnil to o názor, že po předávání cen Anděl se nabízela privatizace ČT.
Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek před koaličním jednáním (2. března 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

„V očích progresivistických liberálů se nic nemění, stále budete moci platit koncesionářské poplatky dobrovolně a přispět tak k rozpočtu ČT. Po předávání cen Anděl se nabízela třeba privatizace České televize, ale naopak jsme si řekli, že si zasloužíte fuc.... podporu nás všech,“ napsal Turek na X.

Předávání cen Anděl a Českou televizi kritizovala také poslankyně za SPD Zuzana Majerová.

„Během udílení cen Anděl se z veřejnoprávní obrazovky České televize opět vylil opoziční politický sliz. V souvislosti s tím se dá napsat mnoho vět a klást spoustu otázek, ale jedna je kardinální. Proč na něco takového musíme propagandistům z Kavčích hor posílat povinné každoměsíční výpalné?“ napsala.

Turek a Majerová naráželi například na proslov vítězů v kategorii alternativa, kterými se stala skupina Ida The Young vedená britskou písničkářkou s českými kořeny Iris Hobson-Mazur. Ta v předepsaném projevu kritizovala oligarchy, korporace, USA, Izrael nebo hlavního sponzora večera Coca-Colu za to, že vyrábí nápoje na palestinském území.

Veřejnoprávní média by měla být nově financována ze státního rozpočtu, nikoli z koncesionářských poplatků, jak bylo doposud zvykem.

Česká televize by měla podle ministra kultury Oty Klempíře příští rok hospodařit z částkou 5,74 miliardy korun, letos přitom počítá s koncesionářskými poplatky ve výši 6,73 miliardy korun.

Český rozhlas by měl dostat 2,07 miliardy korun, přibližně o 40 milionů méně než letos.

