Zdravotní potíže má ze zvedání pravačky. Demetrashvili se posmívala Turkovi

  21:34aktualizováno  21:34
Ironickou poznámku ohledně zranění poslance za Motoristy Filipa Turka si neodpustila zástupkyně Pirátů v dolní komoře Katerina Demetrashvili. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS prohlásila, že pokud bude Turek zvedat pouze pravou ruku, jeho záda to nezvládnou. Výrok záhy kritizoval čerstvý poslanec za SPD Jindřich Rajchl.

„Jako reprezentant strany, která bude mít na starosti ministerstvo sportu a prevence, by měl vědět, že když zatěžuje tělo, tak by ho měl zatěžovat rovnoměrně. Když bude jenom zvedat pravačku, tak to záda asi nezvládnou,“ vtipkovala na účet Turka Demetrashvili.

Na výrok nejprve reagovala sama moderátorka Markéta Fialová. „Pojďme se dohodnout, že tady nebudeme zpochybňovat zdravotní indispozice. Ani zlehčovat,“ korigovala pirátskou poslankyni.

Ostřeji reagoval Rajch. „Fakt byste neměla klesat takhle nízko. Spojovat to, že má Filip Turek vyhřezlou plotýnku a nemůže se dostavit s tím, že zvedal pravačku, je nedůstojné a nízké,“ řekl.

Demetrashvili už předtím uvedla, že chce znát konkrétní Pavlovy důvody pro případné Turkovo nejmenování ministrem. Podle ní by neměly být politické, ale právní. Souhlasil s ní i poslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Filip Turek původně byl kandidátem na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. Ze zdravotních důvodů se ale zatím s prezidentem Pavlem nesešel. Tento týden Turek poslal vzkaz nemocnice. Má problémy s vyhřezlou ploténkou, a proto zatím není jasné, kdy by mohla schůzka s Pavlem proběhnout. Turek i Motoristé o ni ale stále zájem mají. Podle Macinky Turek na seznamu chybí, aby nedošlo ke zdržení tvorby nové vlády a důvod jeho absence je čistě zdravotní.

