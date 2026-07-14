Na záznamu je vidět, jak se Turkovo auto srazí s nemocničním vozem, který míří do křižovatky po tramvajovém pásu. Turek, který vjede na křižovatku se svým vozem, narazí do zadní části houkajícího auta, které se po střetu otočí na střechu. Přihlížející chodec odskakuje od letící části z odmrštěného sanitního vozu.
Poslanec za Motoristy Turek boural v pondělí krátce po poledni v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. „Mrzí mě to,“ řekl pro iDNES.cz poslanec za Motoristy. Turek jel vozem Mercedes třídy G.
„Ano, je to tak. Měl jsem nehodu. Teď tedy pokračuji tím autem, se kterým jsem měl nehodu, normálně na ministerstvo,“ uvedl Turek v pondělí krátce po nehodě pro iDNES.cz.
Policejní mluvčí Eva Kropáčová v úterý pro iDNES.cz uvedla, že vyšetřování nehody pokračuje. „Zatím nemáme nové informace. Stále vyslýcháme svědky,“ řekla.
„Je to jednoduchý, jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetl s autem, které jelo shora. Tím, že mám větší auto, tak se to menší převrátilo,“ popsal událost Turek.
Podle jeho slov se nejednalo o vážnou nehodu. „Pán má odřenou ruku, ale vypadá, že bude v pořádku. Určitě se mu ještě ozvu. Mrzí mě to,“ dodal s tím, že je důležité jezdit opatrně. Turek z nehody vyvázl bez zranění. Podstoupil dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem, dodal.
Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs v pondělí sdělil, že lékaři na místě ošetřovali asi šedesátiletého muže. Ten měl podle Kirse utrpět vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ řekl.