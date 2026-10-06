Turek zveřejnil omluvu Hnutí Duha za výrok o parazitech. A přidal další vyjádření

Poslanec a čestný prezident vládních Motoristů v dubnu uvedl na facebooku, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat.
„Omlouvám se Hnutí Duha - Friends of the Earth za výrok zveřejněný 24. dubna na mém facebooku. Má omluva je za slova o tom, že Hnutí Duha zamezilo stavbě přehrady Nové Heřminovy a v důsledku zemřeli lidé. Také jsem vás nazval parazity, které je třeba deratizovat, za což se rovněž omlouvám. Tento výrok zasáhl do vaší dobré pověsti a nezakládal se na pravdě,“ uvedl Turek ve videopříspěvku, v jehož podkresu hraje hudba z filmu Statečné srdce.
Turek dále sdělil, že to ale není vše, za co by se chtěl organizaci omluvit. Dodal, že vybudování přehrady, proti které podle něj Hnutí Duha 29 let bojovalo, bylo schváleno a přehrada bude postavena. „Tolik energie jste do toho dali. Tolik peněz a celé to bylo k ničemu. Také jsme z ministerstva vyházeli všechny vaše kámoše. Váš bývalý zaměstnanec Martin Sedlák a Martin Ander je pryč. I Petr Holub, který pro vás pracoval, je pryč. I klimatický aktivista Abel je pryč. Pryč je dokonce i ten protijaderný aktivista Sequens, kterého si Holub najal za poradce. Musí to být těžké, již nadále nepsat zákony a neřídit toky peněz,“ uvedl Turek.
Poslanec také v příspěvku zdůraznil, že vláda organizaci škrtla 700 milionů korun na environmentální vzdělávání a dotace. Podle něj chtělo rovněž Hnutí Duha „zaplavit Česko větrnými elektrárnami“. „Ani to se vám nepovedlo. Jejich rozsah jsme zredukovali o 90 procent, zpřísnili limity a váš sen o přiblížení se Německu je pryč,“ dodal Turek s dovětkem, že svou omluvu vytiskne ve formátu A2, aby si ji mohla organizace pověsit v kanceláři.
„Dnešní večerní vystoupení Filipa Turka nás pobavilo, zejména v pasáži, kde hrozí zastavením neexistujících obřích dotací. Jeho příspěvek na facebooku se však rozhodně nedá považovat za řádné splnění uložené povinnosti a nadále očekáváme zveřejnění omluvy v souladu s verdiktem soudu. Pokud pan Turek svou povinnost následně nesplní, budeme nuceni přistoupit k jejímu vymáhání dalšími právními kroky,“ sdělilo Hnutí Duha v prohlášení.
Hnutí podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro něj má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit.
Zatímco Turek se k věci nevyjádřil ve stanovené lhůtě a soud tak v jeho případě rozhodl bez nařízení jednání rozsudkem pro uznání, Macinka se k žalobě vyjádřil včas. „V dalším průběhu řízení lze předpokládat nařízení jednání, jehož termín dosud nebyl stanoven,“ sdělila v pondělí mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová.