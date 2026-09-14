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Turek prohrál soud s Hnutím Duha, musí se omluvit za výrok o „parazitech“

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  10:26aktualizováno  10:26
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Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Městský soud v Praze nepravomocně rozhodl o tom, že se poslanec Motoristů Sobě Filip Turek musí omluvit Hnutí Duha za to, že je označil za parazity. Ekologická organizace podala žalobu na konci června, také kvůli tomu, že ji Turek spojoval s úmrtími při povodních na podzim 2024.

Omluvu musí poslanec zveřejnit na svých sociálních sítích, jeho právní zástupce však již v červnu uvedl, že se jeho klient omlouvat nebude.

Ve svých příspěvcích na facebookovém profilu Turek řekl, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. Tento výrok doplnil označením některých osob výrazem „paraziti“, které je podle něho potřeba „deratizovat“.

„Veřejné napadání a lživé obviňování občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a občany. Cílem naší žaloby je proto jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zabránit tomu, aby se podobný přístup stal běžnou praxí,“ uvedla tehdy ředitelka Hnutí Duha Zuzana Lenhartová.

Hnutí podalo žalobu také na ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé sobě), který zase organizaci přirovnal k teroristům.

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