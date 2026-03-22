Česko je kvůli Turkovi slabé, řekl Hladík. Na jednání EU jezdit bude, sdělil Červený

Autor:
  12:11
Lidovecký poslanec a exministr životního prostředí Petr Hladík kritizuje současné vedení resortu, přičemž zmínil jednání v Bruselu, kde místo ministra Igora Červeného promluvil vládní zmocněnec Filip Turek. „Turek si ani nepřečetl ten projev dopředu,“ řekl Hladík a dodal, že bez přítomnosti ministra v Bruselu, bude Česko velmi oslabené. „Každý z nás má někdy špatný den,“ hájil Turka Červený.
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...

Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy. Je jím poslanec Igor Červený (vpravo) zvolený ve Středočeském kraji. Nominaci již Babiš sdělil prezidentovi Petru Pavlovi. (16. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr životního prostředí Petr Hladík na schůzi, kde ministři rozhodnou, zda...
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...
Tisková konference poslaneckého klubu KDU-ČSL před 3. čtením státního rozpočtu....
36 fotografií

„Budeme to dělat tak, jak my uznáme za vhodné, a koho budeme delegovat, to je jen naše rozhodnutí. Máme k dispozici právní posudek, který jasně říká, že Filip Turek může na zasedání Rady unijních ministrů pro životní prostředí jezdit,“ prohlásil Červený v pořadu Partie Terezie Tománkové na stanici CNN Prima News.

Podle Hladíka je ale Turek v této pozici zbytečný. „Holedbali jste se, jak budete zlehčovat byrokracii a místo toho vymýšlíte roli zmocněnce,“ reagoval exministr.

Červený na to konto podotkl, že pokud se bude jednání v Evropské unii (EU) týkat spalovacích motorů či Green Dealu, bude tam často jezdit právě Turek, který je podle současného ministra odborníkem na tuto problematiku.

Hladík je ale toho názoru, že důležité je právě to, co se odehrává v kuloárech a nikoliv na plénu. „Ministr je v Evropské unii potřebný a měl by tam Českou republiku zastupovat. Posílejte tam prosím alespoň relevantní lidi,“ vyzval Červeného Hladík a sdělil, že s usnesením, které na jednání Turek přečetl, v podstatě souhlasí.

Čestný prezident Motoristů a vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku sklidil kritiku od opozičních politiků kvůli svému projevu, který přečetl v kostrbaté angličtině.

Červený v debatě s Hladíkem Turkův projev hájil. „Každý z nás má někdy špatný den. A Filip sám řekl, že proslov nebyl ideální a byl unavený. Za jeden nepovedený proslov bych nikoho nekádroval,“ řekl Červený.

Sám Turek svůj výkon omluvil únavou. „Omlouvám se za anglinu. Extrémní únava a jsem téměř půl roku mimo bruselské lingvistické velikány,“ napsal v jednom z komentářů na sociální síti Instagram.

17. března 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.