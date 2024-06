Přijde s Turkem a Konečnou zemětřesení v domácí politice? Měli by se poučit od Babiše, míní sociolog Herzmann

Lidovky.cz: Eurovolby skončily pro vládní strany v řadě zemí výpraskem; konzervativní až krajně pravicová politika se dostává na výsluní. Evropský parlament však nejspíš žádná revoluce nečeká. Lze tedy volební výsledky chápat zejména jako vzkaz jednotlivým národním vládám?

Podle mě je tam obojí: vzkaz Bruselu, obrazně řečeno, i národním vládám. Každopádně máte pravdu, že to není revoluce, je to jenom posun. Ostatně i v českých podmínkách nejde o nějaké zásadní překopání struktury politické sféry.

Filip Turek a Václav Klaus ze štábu koalice Přísaha a Motoristé. (10. června 2024)

Lidovky.cz: Vládní koalice prohrála s hnutím ANO, nebyl to ale takový výprask jako třeba ve Francii či Německu...

Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) sice brala druhé místo se ziskem 22 procent hlasů, to je poměrně slušný výsledek, ale sečteme-li celou vládní pětikoalici dohromady, tak jsou jen lehce nad třetinou. Zatímco hlasy pro nevládní entity, které ve volbách uspěly, dávají většinu 51 procent. Tedy vzkaz vládě to je stoprocentně. Je to jakýsi vztyčený prst, vyhrůžka, která signalizuje, že se opravdu schyluje k posunu moci někam jinam, než kde je dneska.

Dovolil bych si v této souvislosti upozornit, že podzimní krajské volby se uskuteční všude v republice, ale ne v Praze. A výsledek vládní koalice mimo hlavní město je v těchto eurovolbách ještě daleko horší. Hnutí ANO ovládlo všechny okresy s výjimkou „Velké Prahy“. Pro hnutí Andreje Babiše to určitě je povzbuzující a velkou pobídkou. Pokud by se jim na podzim podařilo získat i kraje, šlo by o velký signál do sněmovních voleb v příštím roce.

Lidovky.cz: Pro mnohé je největším překvapením eurovoleb v tuzemsku velký nárůst mimoparlamentní opozice. A to jak zprava, tak zleva. Kterým stranám to dle vás nejvíc „ukrojilo“?