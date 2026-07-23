Policie prověřuje další Turkovu jízdu. Zaměřila se na pět let staré video ze Strahova

Video zveřejnil v srpnu 2021 na YouTube automobilový tvůrce Dávid Matějíček, známý pod kanálem KOZA BOBKOV. V první části společně s Turkem představují technické parametry vozu Toyota GR Supra, druhou část pak tvoří zkušební jízda po Strahově, během níž Matějíček sedí na místě spolujezdce a vše natáčí.
Záběry zachycují trasu od Strahovského stadionu směrem na náměstí Kinských a zpět. Podle zveřejněného záznamu Turek v některých úsecích výrazně zrychluje a sám si stěžuje na hustý provoz, protože kvůli němu „nemůže toho moc předvést“. V jednom okamžiku navíc vůz při průjezdu zatáčkou krátce ztratí přilnavost. „Ty vo*e, rychlostní zkouška Strahov. Tamtoho jsi dobře vystrašil,“ komentuje situaci spolujezdec.
Policie podle serveru irozhlas.cz nyní ověřuje, zda záběry zachycují přestupkové jednání.
„V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady,“ uvedla pro Český rozhlas policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Podle ní musí policisté nejprve spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde k jízdě došlo, a ověřit autenticitu záznamu. Současně budou posuzovat, zda případné přestupky již nejsou promlčené. U běžných dopravních přestupků činí promlčecí doba zpravidla jeden rok.
iDNES.cz požádal Filipa Turka o vyjádření. Do vydání článku na dotazy redakce neodpověděl.
Video se začalo šířit po nehodě u I. P. Pavlova
Na starší záznam začali lidé znovu upozorňovat po Turkově červencové nehodě v centru Prahy. Poslanec se tehdy v Ječné ulici střetl s vozem Nemocnice Na Homolce jedoucím se zapnutými výstražnými světly a sirénou. Nemocniční vůz se po nárazu převrátil na střechu a jeho řidič utrpěl zranění. Okolnosti nehody policie nadále vyšetřuje.
Krátce po nehodě Turek tvrdil, že jel na zelenou a že odbočovací pruh, kterým před křižovatkou projížděl, nebyl odbočovacím pruhem. Policie však následně uvedla, že dopravní značení na místě odpovídalo dopravně-inženýrskému rozhodnutí a bylo v době nehody správně vyznačeno.
V souvislosti s nehodou Turek oznámil, že do uzavření policejního vyšetřování nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Dodal, že pokud policie označí za viníka jeho, na funkci rezignuje.
Opakované spory kolem rychlé jízdy
Není to poprvé, kdy se Turek dostal do pozornosti kvůli své jízdě. Už loni zveřejnil na sociálních sítích fotografii tachometru ukazujícího rychlost přes 200 kilometrů za hodinu. Nejprve tvrdil, že vznikla na německé dálnici bez rychlostního limitu. Později se ukázalo, že fotografie pocházela ze západních Čech. Policie tehdy případ rovněž prověřovala.
V minulosti se na sociálních sítích objevily také další záběry, na nichž Turek ve sportovních vozech jezdí vysokou rychlostí, mimo jiné v okolí Ostravy.
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21. dubna 2025