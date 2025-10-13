Nenavrhujte Turka na ministra zahraničí, žádá Babiše romská platforma

Turek se už v minulých dnech ohradil proti obviňování, že by byl rasista. Na jeho podporu vystoupila asociace romských podnikatelů, ve které Turek působí.
Platforma RomanoNet sdružuje 18 romských a proromských organizací působících v Česku.
Ministrem zahraničních věcí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů by se mohl stát Turek, který podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky.
„Veřejné vystupování pana Turka, jeho opakované nenávistné výroky a dlouhodobě zdokumentované extremistické postoje činí tuto nominaci morálně, politicky i mezinárodně neobhajitelnou,“ uvedl ve výzvě ředitel RomanoNet Michal Miko. Podle něj nejsou zveřejněné projevy ojedinělými excesy, ale dlouhodobou rétorikou, která otevřeně popírá hodnoty respektu, rovnosti a lidských práv.
„Jmenování pana Turka by bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky v oblasti ochrany lidských práv a boje proti diskriminaci. Zároveň by vážně poškodilo reputaci země mezi demokratickými partnery a vyslalo by nebezpečný signál směrem k české společnosti – že rasismus, extremismus a nenávist vůči menšinám lze přehlížet, pokud se stanou součástí politického kompromisu,“ napsal Miko.
Proti nominaci Turka vznikla také petice, kterou za víkend podepsalo přes 36 tisíc lidí. Petici iniciovala organizace Konsent, která se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování.
Další petici proti jmenování Turka ministrem zahraničí spustila organizace Romea. Do dneška ji podepsalo přes 5000 lidí.
Naopak na Turkovu podporu vystoupila v minulých dnech Západočeská asociace romských podnikatelů, v které působí jako ambasador Turek a herec Zdeněk Godla. Asociace, která vznikla v roce 2023, si klade za cíl podporovat romské podnikatele v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Prezident asociace Jiří Dunka na webu napsal, že se vedení asociace s Turkem zná delší dobu díky „společné vášni k britským automobilům“ a považují ho za blízkého přítele. „Proto můžeme jednoznačně a s jistotou odsoudit všechny snahy o to, udělat z něj rasistu. Celou tuhle kauzu vnímáme jako cílenou a zcela vymyšlenou,“ uvedl Dunka, jehož poradcem je podle webu předseda Motoristů Petr Macinka.
11. října 2025