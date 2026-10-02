Turek se omluvil Hnutí Duha za výrok o parazitech. Satisfakce, reagoval spolek

Turek organizaci zaslal omluvu v pátek do datové schránky. Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze musí politik omluvu zveřejnit i na svém profilu na sociální síti Facebook, to ale zatím neučinil. Poslanec Motoristů proti rozsudku ve stanovené patnáctidenní lhůtě nepodal odvolání.
„Omluva pana Turka je pro Hnutí Duha satisfakcí. Doufáme, že povede k větší zdrženlivosti v jeho dalších veřejných vyjádřeních na naši adresu. Pokud by však v podobných výrocích pokračoval, jsme připraveni se proti nim znovu právně bránit,“ uvedla k Turkově omluvě ředitelka neziskové organizace Zuzana Lenhartová.
K tomu podotkla, že Hnutí Duha mimo jiné odmítá, jakým způsobem Motoristé nadále komunikují své spory s ekologickými aktivisty. „Motoristé odvádějí pozornost k neziskovým organizacím a aktivistům, zatímco jejich vlastní politika a způsob vystupování čelí kritice části veřejnosti,“ napsal spolek v páteční tiskové zprávě.
Čestný prezident Motoristů na svém profilu napsal, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. Tento výrok podle pravomocného rozsudku Turek použil v souvislosti s označením „paraziti“, které je podle něj třeba „deratizovat“.
Turek v reakci na žalobu v červnu prohlásil, že Hnutí Duha má problém s údajným přerušením penězovodů. „Mám pro ně soucitné pochopení,“ poznamenal poslanec.
Hnutí podalo žalobu také na ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinku, jenž organizaci přirovnal k teroristům. Podpořil tehdy i Turka, který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace, a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil tím, že dotace, o které žádalo, nedostane.
Proti působení Motoristů v čele ministerstva životního prostředí dlouhodobě vystupují někteří ekologové a odborníci. Naposledy v dubnu svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Duha demonstraci, které se v centru Prahy zúčastnilo asi 2000 lidí.
Podle organizátorů se na ministerstvu pod vedením ministra Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie. Červený tehdy výtky demonstrantů odmítl. Vláda a jeho strana podle něj ochranu přírody neoslabují.
Turek se podle dřívější představy Motoristů měl stát ministrem životního prostředí, prezident Petr Pavel ho ale do čela resortu odmítl jmenovat. Podle prezidenta politik opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident ve svém odůvodnění poukazoval na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
Čestný prezident Motoristů se po Pavlově odmítnutí stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. V polovině července ale dal svůj post zmocněnce na ministerstvu k dispozici poté, co se poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova střetl s nemocničním autem se zapnutými majáčky, které se převrátilo.
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4. dubna 2026