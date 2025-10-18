Turek velkolepě slaví jubileum. Do Puppu pozval Macinku i členy Jaguar klubu

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci dorazili milovníci veteránů i Turkovi kolegové z politiky, třeba Petr Macinka. V 11. hodin na Turkovu počest vyrazila po městě spanilá jízda anglických veteránů.
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Velkolepou oslavu spoluorganizuje Jaguar klub, kde Turek vystupuje jako prezident. Vedle předsedy Motoristů Macinky a dalších politiků se oslav a spanilé jízdy účastní také třeba syn developera Passera Radim.

Dopoledne k hotelu dorazil i miliardář a mecenáš Motoristů Richard Chlad, který spolu se svou manželkou přijel v autě značky Rolls Royce s SPZ značkou „EKO TEROR“.

„Letošní Vary budou velmi specifické a to primárně proto, že náš prezident a zakladatel oslaví své 40. vyrobeniny,“ píše v pozvánce autoklub. Dodává v ní, že v hotelu je připraveno třicet pokojů pro hosty, přičemž po všech účastnících je vyžadováno sváteční oblečení.

Samotné spanilé jízdy se účastnili šoféři s anglickými veterány Jaguar, Aston Martin či Rolls Royce. Posádky vyjely odpoledne od hotelu Pupp až na Vítkovu Horu v Karlových Varech. V podvečer se pozvaní hosté přemístí zpět do hotelu na Turkovu oslavu.

Turek se narodil 15. října, oslavu již tradičně pořádá vždy nadcházející víkend v karlovarském hotelu.

Letos Turek v den svých narozenin zveřejnil video, ve kterém se ohradil proti obviněním, že měl v minulosti psát nevhodné příspěvky na sociální sítě. Motoristy označil za klíčovou politickou sílu nutnou pro vznik budoucí vlády a naznačil, že útoky proti němu jsou motivované snahou oslabit stranu. Motoristé a SPD vyjednávají s vítězem sněmovních voleb hnutím ANO o nové vládě.

Deník N minulý týden zveřejnil článek o tom, že Turek měl v minulosti opakovaně zveřejňovat otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Policie již údajné Turkovy výroky na sociálních sítích začala prověřovat jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.

Server iRozhlas.cz následně informoval, že čestný prezident Motoristů sobě před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a velkou loveckou nábojnici. Vyplývá to z tehdejšího policejního vyšetřování.

