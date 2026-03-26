NBÚ zkoumá Turkovy výroky. Promluvil o důvěrných informacích, které neměl znát

  14:16aktualizováno  14:16
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) se zabývá nedělním výrokem vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) o informacích k sankcím vůči Rusku. Jako důvěrné by je neměl znát. Napsal to server iROZHLAS. Úřad serveru potvrdil, že se začal zabývat objasňováním možného bezpečnostního incidentu. Turkovo vyjádření ČTK shání.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne jednal s řediteli národních parků v Česku. Schůzky se účastnil také vládní zmocněnec pro klima a Green Deal Filip Turek. (26. února 2026)

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek na jednání vlády (23. března 2026)
V souladu se svou působností v oblasti ochrany utajovaných informací se NBÚ zabývá zjišťováním, prověřováním a vyhodnocováním všech skutkových okolností dané věci, sdělil serveru za úřad Milan Radosta.

Turek v nedělním diskusním pořadu České televize hovořil o dvacátém sankčním balíčku, který chystá Evropská unie proti Rusku. „Jsou tam tvrdé sankce ve vztahu k Rusku, které jsou ale v utajeném režimu, takže je tady nemůžu říkat,“ uvedl. Server poznamenal, že sankce se zpravidla projednávají, vyřizují a schvalují v důvěrném režimu, k čemuž je nutné mít osvědčení NBÚ, které Turek nemá.

Podle zdrojů redakce je pravděpodobné, že NBÚ si pozve Turka k vysvětlení. Turek se může seznamovat s poznatky v nejnižším stupni vyhrazené. Takové povolení mu vydalo ministerstvo životního prostředí. Jako poslanec má přístup k utajovaným informacím, ale jen v rozsahu nezbytném pro výkon funkce.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

