Turek v polovině července oznámil, že dává svůj post zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal k dispozici poté, co se poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova střetl s nemocničním autem se zapnutými majáčky, které se převrátilo.
„Do doby, než policie rozhodne o viníkovi, nebudu vykonávat pozici vládního zmocněnce a zachovám se dle výsledku vyšetřování policie. Rozhodnutí budu plně respektovat a v případě, že budu označen za viníka nehody, na pozici zmocněnce rezignuji,“ uvedl Turek po politickém tlaku.
„Kancelář na ministerstvu životního prostředí samozřejmě stále mám, opustil bych ji pouze v případě, že bych se nechal odvolávat z funkce definitivně a i z funkcí ostatních.“
Filip Turek
Čestný prezident Motoristů ale nadále pro své aktivity využívá prostory ministerstva životního prostředí i kancelář v dolní komoře parlamentu, kterou má jako poslanec přidělenou. Turek tyto informace potvrdil.
„Z pozice jsem ovšem definitivně odvolán nebyl a mám dále funkce spadající pod ministerstvo životního prostředí, například jsem předseda Vládní rady pro výnosy povolenek nebo místopředseda Státního fondu životního prostředí České republiky a díky tomu občas navštěvuji logicky ministerstvo,“ sdělil Turek.
Doplnil, že nyní se neúčastní porad vedení ministerstva a nenavštěvuje ani zasedání vlády, naopak je nadále přítomen na pravidelné koaliční radě.
„Kancelář na ministerstvu životního prostředí samozřejmě stále mám, opustil bych ji pouze v případě, že bych se nechal odvolávat z funkce definitivně a i z funkcí ostatních,“ prohlásil poslanec za Motoristy sobě.
Turek na resortu využívá původní ministerskou kanceláři, která sloužila i lidoveckému exministrovi Petrovi Hladíkovi. Hladíkův nástupce Igor Červený využívá jinou kancelář, která je menší než ta Turkova.
Média nedávno upozornila, že Červeného kancelář projde rekonstrukcí. Celková cena rekonstrukce kanceláří a stavebních úprav v objektu ministerstva vyjde podle zveřejněné smlouvy na zhruba 3,6 milionu korun. Provést ji má společnost Karlova Firma.
Mluvčí ministerstva v minulosti uvedla, že rekonstrukce ministerské kanceláře vyjde pouze na 350 tisíc korun. Ve zveřejněné smlouvě je však uvedeno, že kancelář ministra a sekretariát s označením 501, 502 podle výkresu vyjdou na asi 725 tisíc korun. Tedy téměř dvojnásobek dříve odhadované ceny.
„Protéká nám střecha, máme plesnivé místnosti. Opravujeme zázemí pro řidiče, na které nikdo patnáct let nesáhl. Moje kancelář bude v rozmezí 250 tisíc korun,“ obhajoval v červnu ministr rekonstrukci s poznámkou, že jde o rozsáhlejší projekt.
Turkovi hrozí rok vězení
Turkova nehoda se stala v pondělí 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova v Praze. Poslanec se tam v osobním vozu Mercedes třídy G střetl s nemocničním autem na převoz krve Nemocnice Na Homolce. Menší auto jelo se zapnutými výstražnými majáky a po nárazu se převrátilo, přičemž řidič utrpěl zranění. Turkovi se nic nestalo.
Policie na začátku srpna sdělila, že v souvislosti s nehodou zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Policejní mluvčí Eva Kropáčová doplnila, že v případě prokázání viny hrozí pachateli, v tomto případě Turkovi, až rok odnětí svobody.
Turek už dříve avizoval, že v případě vyšetřování policií by poslaneckou imunitu nevyužil a vydání k trestnímu stíhání by nebránil. Politik pro iDNES.cz rovněž upřesnil, že se k nehodě vyjádří, až bude uzavřeno vyšetřování.
Místo nehody u I. P. Pavlova procházelo v době nehody rekonstrukcí s uzavřenými levými jízdními pruhy, přičemž původně odbočovací pruh byl dočasně upraven. Jedno z videí Turka zachytilo, jak před vjetím do křižovatky jede odbočovacím pruhem. Poté vjíždí do křižovatky, kde se střetává se sanitním vozem.
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14. července 2026