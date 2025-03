Bez Ameriky jsme nahraní, evropské armády se vejdou na parkoviště, řekl Turek

Páteční jednání skončilo překvapivě rychle poté, co Trump tlačil na rychlé zahájení jednání o příměří s Ruskem. Zelenskyj však zdůraznil nutnost zachování ukrajinské suverenity a varoval, že jakékoli unáhlené dohody by mohly ohrozit bezpečnost jeho země.

„Prezident Zelenský se choval několikrát nevhodně. Nevím, jestli je to pravda, ale podle amerických médií má na Ukrajině podporu asi čtyři procenta,“ uvedl Turek.

Podle bývalého europoslance Pavla Teličky páteční jednání nepřineslo mírové záruky a naopak nahrálo Vladimiru Putinovi. „Musí být jasné mírové záruky. Jednání v USA míru nepřispěla,“ dodal Telička.

Martin Dvořák pak upozornil na dlouhodobě napjaté vztahy mezi Trumpem a Zelenským. Ukrajinský prezident se prý pokusil napodobit přístup Emmanuela Macrona, když se snažil Trumpa přesvědčit osobní diplomacií, ale podle Dvořáka tento postup amerického exprezidenta spíše popudil. „Trump si možná myslí, že dostane Nobelovu cenu míru, ale tak to není,“ dodal.

Turek také poukázal na širší geopolitické souvislosti. „Co si budeme nalhávat, pokud u toho bude Putin, Zelenský a Trump, tak to stačí. Jsem rád za nátlak, který Robert Fico a Viktor Orbán vytvářejí na Evropskou unii, co se týče mírových jednání,“ řekl.

V debatě se řešila i otázka české pomoci Ukrajině. „Vůle ke zvýšení české podpory na Ukrajině tady je, z mojí strany i od kolegů ze STAN určitě. Nastane ale citlivá otázka, kde na to vzít. Hledáme dohodu i na zvýšení počtu ukrajinských vojáků, kteří budou cvičit v ČR,“ zaznělo v diskusi.

Na otázce setrvání Česka v NATO se všichni diskutující shodli. Turek však svou podporu upřesnil: „Doufám, že Evropská unie nikdy nebude mít svou armádu. Pokud chceme být silní v NATO, nesmíme mít evropskou armádu. Pokud si někdo myslí, že ji nahradíme evropskou armádou, mýlí se. Je absolutně nezbytné, aby USA v NATO zůstaly, protože bez nich by to nefungovalo. Musíme s Amerikou vztahy budovat a neurážet například J.D. Vance za jeho projev v Mnichově, který byl navíc realistický. Ten také prohlásil, že Slovensko logicky pomáhá. Musíme investovat do silné armády, abychom v NATO byli silnými partnery.“

Roztržka v Oválné pracovně byla podle Dvořáka možná zinscenovaná s cílem prohloubit rozkol mezi USA a Ukrajinou. Naopak Filip Turek připomněl, že USA nemají přátele ani nepřátele, pouze své zájmy. Zatímco Trump označil Zelenského postoj za „neuctivý“, ukrajinský prezident poděkoval USA za podporu. Incident může ovlivnit nejen bilaterální vztahy, ale i celkový postoj Washingtonu k Ukrajině v předvolebním roce.