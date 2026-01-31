Turek a Macinka dorazili k Zemanovi do Lán. Přivezli mu churros z KFC

Setkání tří mužů začalo v sobotu po jedenácté hodině v domě exprezidenta Miloše Zemana. Ministra a poslance uvítala manželka Miloše Zemana Ivana Zemanová.
Na dotaz, zda chtějí s exprezidentem řešit události posledních dnů, řekli, že pokud se na to bývalý prezident Zeman zeptá, tak se o tom bavit budou. Vicepremiér pak dodal, že se jedná pouze o zdvořilostní návštěvu. „Nějakou dobu jsme se neviděli,“ řekl.
Otázka, zda budou od bývalého prezidenta požadovat radu, jak si v konfliktu s Hradem dál počínat, ministra zahraničí rozesmála. „Rady by tady měl dostávat někdo jiný. Ale komu není rady…,“ dodal se smíchem.
Připravujeme podrobnosti