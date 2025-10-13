Turek byl kvůli screenům na policii už po eurovolbách. Nic závadného nenašli, tvrdí

„Po volbách do europarlamentu jsem tyto zmanipulované screeny a špatně vypadající 15 let starou fotografii z mého Aston Martinu vysvětloval na něčí udání na policii. Ti samozřejmě nic závadného nebo průkazného nenašli. Manipulace je v tomto případě velmi jednoduchá,“ sdělil iDNES.cz Filip Turek. Odkazoval přitom na snímek, který ho zachycuje, jak jede v autě a má při tom vztyčenou pravici.
Spolu s předsedou Motoristů Petrem Macinkou odpoledne zamíří na schůzku za šéfem ANO Andrejem Babišem, který po obou žádá vysvětlení celé kauzy. „Ty informace jsou závažné. Nejlepší by bylo, kdyby si (Motoristé) dali do vlády experty jako SPD,“ vzkázal jim v sobotu Babiš.
To Motoristé odmítají a sám Turek věří, že celou věc pravděpodobnému premiérovi vysvětlí. „Uvidíme, máme před jednáním, opravdu je vše stále o diskuzi. Věřím, že i Andrej Babiš má s novinářskými praktikami tohoto druhu své zkušenosti. Platí, že jsem bezúhonný občan. Stále věříme, že volby určuje demokratický systém, nikoli Deník N,“ doplnil Turek.
Tento list v pátek zveřejnil údajné Turkovy komentáře a příspěvky z Facebooku, které měl psát před několika lety. Podle serveru v nich používal „otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky“ a také narážky na Hitlera a Mussoliniho.
„Ohledně zahraničí mám klidné svědomí“
Motoristé stále trvají na tom, že by se měl Turek stát ministrem zahraničí. Ustoupit nehodlá ani on sám. Stávající kauza ho podle jeho slov v očích zahraničních partnerů nijak nediskredituje.
„Ohledně zahraničí mám jako někdo, kdo doteď působil ve vedení třetí největší frakce v europarlamentu a letos byl jako jeden z mála evropských politiků pozván na inauguraci amerického a polského prezidenta, klidné svědomí,“ tvrdí Turek.
Opačný názor má sněmovní opozice i prezident Petr Pavel. Ten v pondělí prohlásil, že pokud by se potvrdily informace o jeho nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, byl by to zásadní problém.
„Ale já počkám až na výsledek jednání Andreje Babiše s Petrem Macinkou i s Filipem Turkem a samozřejmě bude-li potřeba, tak se sejdu i s nimi,“ poznamenal pro Českou televizi prezident Pavel.
Babiš bude s Macinkou a Turkem jednat v pondělí od 15:00, pravděpodobně v centrále hnutí ANO na pražském Chodově.