Mrzí mě, pokud se někoho můj přiblblý humor dotkl, říká Filip Turek. Proč za ním do štábu jel Zahradil?

Lidovky.cz: Dlouhodobě jste avizoval, že směřujete do konzervativní frakce ECR, jejíž členem v současnosti je ODS. Myslíte, že by vás tam ODS, vůči které se kriticky vymezujete, pustila?

Mám korektní vztah s Janem Zahradilem z ODS a také se Sašou Vondrou, který vedl Spolu do eurovoleb. Věřím, že ECR potřebuje osobnosti s názory, které zastávám. Takže doufám, že by to mohlo vyjít.

Lidovky.cz: Nejdéle sloužící europoslanec Jan Zahradil, který již mandát v letošních volbách neobhajoval, odjel v neděli velmi rychle ze štábu koalice Spolu za vámi. Co vám přijel sdělit?

Samozřejmě mi gratuloval, a ještě si spolu půjdeme sednout. Velmi si ho vážím, protože on je pro mě poslední mohykán konzervativní pravicové politiky. Ale nepředbíhejme. Vzhledem k tomu, že je jen několik málo hodin po vyhlášení výsledků, tak ještě momentálně nemám kompletní přehled všech informací. Doteď jsem víceméně pořád děkoval a stále děkuji svým voličům a všem příznivcům, kteří se zvedli a přišli k volbám dát jasně najevo, jak si představují naši budoucnost. Neměl jsem ještě prostor na nějaká konkrétní vyjednávání. To nás všechno čeká v následujících hodinách a dnech.