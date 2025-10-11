Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace

V rozhovoru pro CNN Prima News Turek popřel, že by psal rasistické příspěvky, a označil články Deníku N za „diskreditační kampaň“. Uvedl, že se hodlá bránit „masivními právními kroky“.
„Moje osobnost je známá desítky let na sítích. A já bych se opravdu zeptal všech, zda tam zaznamenali rasismus nebo xenofobii,“ řekl Turek. Odmítl především obvinění, že by komentoval žhářský útok tří neonacistů na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku, při němž tehdy dvouletá Natálka utrpěla vážné popáleniny.
„I člověk, který má černý nebo rasistický humor, není automaticky rasista. Nicméně odmítám, že bych byl autorem těch příspěvků. Hlavně toho o té holčičce. Zbytek nehodlám analyzovat,“ dodal Turek.
Na otázku, zda se s takovou kauzou dá vykonávat ministerský post, odpověděl, že nálepku rasisty nepřijímá, protože je „vytvořená na základě dezinformací“. Připomněl také, že je členem Asociace romských podnikatelů a své názory označil za liberální.
Turek uvedl, že doufá ve veřejnou podporu lidí, kteří ho znají, a že má pevnou podporu své strany. „Motoristé určitě budou trvat na tom, abych i já byl součástí vyjednávání,“ řekl. O konečném rozhodnutí ohledně ministerské nominace podle něj rozhodnou Andrej Babiš a Petr Macinka.
Deník N mezitím přišel s dalšími zjištěními o Turkově aktivitě na sociálních sítích. Některé rasistické příspěvky podle serveru kandidát na ministra zahraničí dosud nesmazal. Ve stále aktivních postech například zmiňuje sídlo nacistického vůdce nebo komentuje útok na muslimy na Novém Zélandu. Turek se také vyjadřoval ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023.
V pátek Deník N zveřejnil údajné Turkovy komentáře a příspěvky z Facebooku, které měl psát před několika lety. Podle serveru v nich používal „otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky“ a také narážky na Hitlera a Mussoliniho.
Na kauzu reagoval i vítěz voleb a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který uvedl, že záležitost považuje za závažnou. Navrhl, aby Motoristé – podobně jako SPD – na ministerské posty nominovali odborníky. Podle zdrojů Deníku N však už Babiš s Filipem Turkem jako s kandidátem na ministra zahraničí nepočítá. V hnutí ANO se údajně skloňuje jméno bývalého europoslance Jana Zahradila.