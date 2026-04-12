Prezident s námi nespolupracuje, tak my s ním taky ne, řekl Turek. Pomstu odmítl

  12:45
Diskuze o roli prezidenta Petra Pavla a vlády v zahraniční politice i o bezpečnostní situaci ve světě dominovala debatě v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. „Prezident dělá jednu chybu za druhou,“ řekl poslanec Filip Turek, kterého dříve hlava státu odmítla jmenovat ministrem zahraničí i životního prostředí.
Vláda má na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Na snímku Filip Turek. (30. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nedávný spor mezi prezidentem a vládou o jeho (ne)účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře v se stal hlavním tématem diskuze v Partii. Moderátorka se nynějšího vládního zmocněnce pro klimatickou krizi a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) zeptala, zda nejde o osobní spor.

„Pan prezident s námi nespolupracuje, tak my nespolupracujeme s ním,“ řekl Turek s tím, že by prezident na summitu podle něj reprezentoval cíle opozice, nikoliv vládní koalice. „Rozhodl se sestoupit z Hradu do politického boje a vystupuje jako představitel opozice,“ sdělil dále. O pomstu podle Turka nejde, byť připustil, že postoj ministra zahraničí Petra Macinky (za Motoristy) k účasti Pavla na summitu souvisí s tahanicemi okolo ministerského postu.

Druhá diskutující, exministryně Jana Černochová (ODS), na to konto Turkovi ironicky doporučila, aby si nechal na karoserii auta napsat: „Ješitnost je můj nejoblíbenější hřích.“

Podle ní je problémem neschopnost dvou ústavních činitelů se domluvit, což vnímá především jako selhání premiéra Andreje Babiše (ANO). Zdůraznila, že účast na summitu by měla být vždy výsledkem dohody mezi prezidentem a předsedou vlády.

Další host ve studiu Radim Fiala (SPD) následně zpochybnil prezidentovu autoritu v zahraničí a odmítl, že by šlo o osobní spor. Navzdory tomu ale řekl, že on by se celou situaci pokusil uklidnit.

Diskuze o napětí mezi USA a Íránem

Dalším z témat debaty byla aktuální situace kolem napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Přestože příměří podle politiků zatím drží, jednání skončila bez dohody a Írán nadále hrozí dalšími útoky. Podle Turka je situace nepředvídatelná a dopady konfliktu nejvíce pociťuje Evropa. Zároveň zdůraznil, že jeho podpora americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi trvá.

Černochová upozornila na nevyváženost mezi americkou a íránskou delegací při jednáních a kritizovala postup Washingtonu. „Írán není Venezuela,“ řekla a připomněla americký vpád do Venezuely zkraje roku a zatčení prezidenta Nicoláse Madura.

Podle ní americký prezident v případě Íránu přecenil své síly a chybou bylo, že své kroky od začátku nekonzultoval se spojenci. Zároveň připomněla zhoršující se situaci v Libanonu, která podle ní komplikuje jeho možné přiblížení k západnímu světu.

Fiala uvedl, že pokud konflikt potrvá déle, přinese řadu negativních důsledků. Podle něj si Írán uvědomuje svůj vliv v Hormuzském průlivu a snaží se ho politicky i ekonomicky využít. Postup Spojených států označil za strategickou chybu a dodal, že zatím nelze mluvit o žádném vítězi konfliktu.

Poslední diskutující, Martin Dvořák (STAN), označil útok na Írán rovněž za špatné rozhodnutí. Podle něj jednotlivé strany vstupovaly do jednání s rozdílnými očekáváními, což vedlo k jejich neúspěchu. „Z toho celého konfliktu těží především Čína a Rusko,“ uvedl s tím, že konflikt nebude mít rychlý konec. Turek pak řekl, že tím, kdo z konflitku nejvíce těží, je izraleský premiér Benjamin Netanjahu.

Kritizoval také výtky Donalda Trumpa vůči spojencům, kteří podle něj nepřišli Spojeným státům na pomoc. „Spojenci nemohou pomoci v konfliktu, o kterém nevěděli,“ uvedl Turek s tím, že NATO je obranná, nikoli útočná aliance. S tím souhlasil i Fiala, který zároveň označil Spojené státy za klíčového spojence České republiky. Podle něj současná vláda vztahy s USA udržuje.

Dvořák však upozornil na problematický aspekt vztahů s Donaldem Trumpem, kterým je podle něj neschopnost Česka plnit závazky vůči NATO. „Jakýkoli odpor a neplnění závazků Trump nelibě nese,“ uvedl. Černochová následně zdůraznila, že spoléhá na americkou administrativu jako celek, nikoli pouze na prezidenta.

Problém zvaný výdaje na obranu

Dalším tématem byly výdaje na obranu. Diskuze se stočila i k možnému navyšování obranného rozpočtu až k hranici 3,5 procenta HDP. Radim Fiala však upozornil na limity státního rozpočtu. „Pokud nebude ekonomicko-sociální stabilita naší země, tak za takovou zemi nepůjde nikdy nikdo bojovat,“ řekl.

Zároveň označil stav české armády za katastrofální. Připomněl však, že současná vláda podle něj vynakládá na obranu historicky nejvyšší částky. Černochová naopak zdůraznila, že Česko musí své závazky vůči NATO plnit. „Na plnění závazků mít jako republika musíme,“ uvedla.

Turek uvedl, že je pro navyšování výdajů na zbrojení, musí však být podle něj efektivní a část prostředků by měla zůstávat v domácí ekonomice. „Polsko je militantní země,“ řekl. Proti tomu se Černochová ohradila a Polska se zastala.

Turek zároveň sdělil, že se o výdajích na obranu neoficiálně jednalo i v Bílém domě a že současná vláda bude muset své kroky spojencům vysvětlovat. Podle něj má Česká republika se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Dodal také, že konflikt s Ruskem podle něj nevznikne, protože se Rusko NATO obává. „Nelze dávat výdaje jen na obranu,“ doplnil.

