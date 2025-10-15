Saúdové si na Turkovy výhrůžky „zabitím diplomata“ stěžovali závažnou nótou

„Dne 29. března 2017 obdrželo MZV diplomatickou nótu od Velvyslanectví Království Saúdské Arábie označenou jako VELMI ZÁVAŽNOU A URGENTNÍ, ve které nás informuje o výhrůžce zabitím vůči jednomu ze svých diplomatů,“ řekl mluvčí Drake.
„Vzhledem k tomu, že z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích pro nás vyplývá povinnost zabránit útokům na zahraniční diplomaty, neprodleně jsme kontaktovali Ochrannou službu Policie ČR,“ dodal.
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice, na střeše vozu se našla i velká lovecká nábojnice, vyplynulo z policejního vyšetřování, které popsal web iRozhlas.cz.
Turek se tehdy hájil tím, že chtěl chránit svou přítelkyni, která mu tvrdila, že ji zaměstnanec pronásledoval. K incidentu mělo podle policie dojít v nočních hodinách v garáží rezidenčního domu Villa Park Strahov, kam zaparkoval svůj Volkswagen zaměstnanec Velvyslanectví Království Saúdské Arábie.
Kamerové záznamy
Kamerové záznamy krátce po odchodu zaměstnance z garáží pak zachycují Turka, jak vystupuje z garážového výtahu, prohlédne si parkoviště a odchází. Po dvanácti minutách se Turek vrací a přistupuje rovnou k vozidlu velvyslanectví. Odchází z dohledu kamer a umisťuje za stěrač papír s nakreslenou šibenicí.
Později odpoledne se řidič vrátil ke svému autu a podle policie nalezl na střeše auta postavenou nábojnici a vizitku. „Rovněž si myslím, že by mohlo jít o útok na mě kvůli tomu, že jsem Arab, cizinec nebo muslim,“ řekl podle webu dotyčný zaměstnanec na policii.
Pražští kriminalisté řešili případ jako vyhrožování s rasovým podtextem. „Vyhrožoval usmrcením jednotlivci pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost. Podezřelý se k činu doznal,“ uvedli policisté do zápisu. Redakce iDNES.cz kvůli tomuto případu Turkovo vyjádření shání.
Policisté nakonec, i vzhledem k tomu, že pracovník ambasády popřel, že v tu noc oslovil jakoukoliv dívku, došli k závěru, že šlo zjevně o záměnu osob. Státní zástupce změnil případ na přestupek proti občanskému soužití a předal ho Úřadu městské části Praha 6, který uložil Turkovi pokutu.
O Turkovi se mluví jako o možném ministrovi zahraničí v nové vládě. Deník N ale před několika dny zveřejnil článek o tom, že v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana Motoristé sobě na list podala trestní oznámení. Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.