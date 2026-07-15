Pokud by policie prokázala Turkovo zavinění a případ zůstal v přestupkové rovině, hrozila by mu podle advokáta Pavla Kiršnera pokuta až 10 tisíc korun a zákaz řízení na šest až 18 měsíců.
Při závažnějším zranění řidiče nemocničního vozu by ale mohlo jít o trestný čin. V takovém případě by Turkovi hrozil až rok vězení, při těžké újmě na zdraví a porušení důležité povinnosti až čtyři roky.
Řidič sanitního vozu je podle středečního vyjádření mluvčí Fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se však nemůže nemocnice vyjadřovat.
Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs už v pondělí po nehodě uvedl, že řidič fabie – asi šedesátiletý muž – skončil s vícečetnými poraněními včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ popsal mluvčí.
Turek ve videu zveřejněném v úterý večer na facebooku uvedl, že si telefonoval s řidičem, který je podle něj doma z nemocnice a má poraněný loket. Turek také ve středu Blesku.cz řekl, že pokud by čelil trestnímu stíhání, nevyužil by poslaneckou imunitu.
Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou použil výstražná světla a sirénu. Po zveřejněn videa čelil Turek opozičním výzvám ke složení mandátu.
O tom, zda případ zůstane v přestupkové rovině, nebo půjde o trestný čin, podle Kiršnera nerozhoduje sama délka pracovní neschopnosti, ale především závažnost zranění a jeho dopad na běžný život. U ublížení na zdraví se orientačně posuzuje omezení v běžném životě trvající alespoň zhruba týden, u těžké újmy pak vážné zdravotní následky trvající přibližně šest týdnů.
Turek podle zveřejněných záběrů vjížděl do křižovatky na zelenou. Kiršner upozorňuje na fakt, že vozy v sousedních jízdních pruzích před křižovatkou zastavily.
V trestním řízení se podle Kiršnera u každého řidiče samostatně posuzuje, zda porušil své povinnosti a zda jeho jednání mělo vliv na vznik nehody. Případné pochybení jednoho řidiče tak automaticky nevylučuje odpovědnost druhého.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý uvedl, že pokud jsou zveřejněné záběry pravdivé, měl by Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Poslanec následně řekl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude pozici zmocněnce vykonávat. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na post rezignuje. Šéf Motoristů Petr Macinka na kanálu Xaver Live označil případ za štvanici a vyjádřil Turkovi podporu.