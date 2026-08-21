Pribinácek a smuteční oznámení. Internet baví Turkova kauza s házením jogurtů

„Kdo sní víc Yogurtů? feat Filip Turek (budoucí prezident),“ stojí v popisku u videa na YouTube, které před zhruba čtyřmi lety zveřejnil influencer Jan Krasinský alias Anabolic Horse.
Ve zhruba devatenáctiminutovém videu vedle něj vystupují také současný poslanec Filip Turek a influencer Pavol Bobek alias Koza Bobkov.
Video zachycuje výzvu, která spočívala v tom, kdo dokáže za určitý časový limit sníst největší množství bílého jogurtu z velkých kilogramových kyblíků. Nakonec souboj prohrál slovenský youtuber Koza Bobkov. Trestem pro poraženého byla „jogurtová sprcha“.
Jeden z vtipných příspěvků na sociálních sítích spojil nynější Turkovu kauzu s nejnovějšími billboardy, které Motoristé vyvěsili před volbami do komunálních voleb v Praze. Původně je na nich napsáno: „Odvaha jít proti srsti.“
Mnoho z vtipů sdílel Turek i na svých sociálních sítích. Tento například připomíná, že na základě jeho činů a výroků z minulosti Turkovi oponenti míní, že má poslanec vřelý vztah k nacismu. Při oslavách výročí 17. listopadu na Národní třídě na něho odpůrci také volali a vyzývali, ať zahajluje. „Abych ti nezahajloval do ksichtu,“ odpověděl na to tenkrát politik.
S vtipy přispěchal i sám Turek. Nynější kauzu spojil s jinou událostí – čtvrtečním zřícením třicet metrů vysoké větrné elektrárny na Přerovsku. Turek na svém profilu sdílel hned několik vtipů o tom, že větrnou elektrárnu zasáhl jogurtem, a proto se zřítila. Turek se vůči větrným elektrárnám dlouhodobě vymezuje.
Jeden z příspěvků je stylizován do smutečního oznámení, zesnulým je v tomto případě jogurt, který padl za oběť při taktickém náletu v roce 2022.
Další z koláží připomíná Turkova jmenovce Josefa Turka z filmu Vesničko má středisková.