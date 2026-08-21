Pribinácek a smuteční oznámení. Internet baví Turkova kauza s házením jogurtů

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  11:17aktualizováno  11:17
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Filip Turek hází jogurty po kamarádovi na pražské Babě. | foto: Koza Bobkov

Na sociálních sítích se šíří starší video, na kterém současný poslanec za Motoristy Filip Turek společně s dalšími lidmi po sobě házejí jogurty v památkově chráněné oblasti zříceniny Na Babě. Turek to považuje za mladickou zábavu, v té době mu bylo pouze 36 let. Po jeho nehodě v Praze a videích, kde porušuje dopravní předpisy, se tak lidé na internetu baví další Turkovou kauzou.

„Kdo sní víc Yogurtů? feat Filip Turek (budoucí prezident),“ stojí v popisku u videa na YouTube, které před zhruba čtyřmi lety zveřejnil influencer Jan Krasinský alias Anabolic Horse.

Ve zhruba devatenáctiminutovém videu vedle něj vystupují také současný poslanec Filip Turek a influencer Pavol Bobek alias Koza Bobkov.

Video zachycuje výzvu, která spočívala v tom, kdo dokáže za určitý časový limit sníst největší množství bílého jogurtu z velkých kilogramových kyblíků. Nakonec souboj prohrál slovenský youtuber Koza Bobkov. Trestem pro poraženého byla „jogurtová sprcha“.

Jeden z vtipných příspěvků na sociálních sítích spojil nynější Turkovu kauzu s nejnovějšími billboardy, které Motoristé vyvěsili před volbami do komunálních voleb v Praze. Původně je na nich napsáno: „Odvaha jít proti srsti.“

Mnoho z vtipů sdílel Turek i na svých sociálních sítích. Tento například připomíná, že na základě jeho činů a výroků z minulosti Turkovi oponenti míní, že má poslanec vřelý vztah k nacismu. Při oslavách výročí 17. listopadu na Národní třídě na něho odpůrci také volali a vyzývali, ať zahajluje. „Abych ti nezahajloval do ksichtu,“ odpověděl na to tenkrát politik.

Další kauza poslance Filipa Turka se týká házení jogurtů v památkově chráněné...

S vtipy přispěchal i sám Turek. Nynější kauzu spojil s jinou událostí – čtvrtečním zřícením třicet metrů vysoké větrné elektrárny na Přerovsku. Turek na svém profilu sdílel hned několik vtipů o tom, že větrnou elektrárnu zasáhl jogurtem, a proto se zřítila. Turek se vůči větrným elektrárnám dlouhodobě vymezuje.

Další kauza poslance Filipa Turka se týká házení jogurtů v památkově chráněné...

Jeden z příspěvků je stylizován do smutečního oznámení, zesnulým je v tomto případě jogurt, který padl za oběť při taktickém náletu v roce 2022.

Další kauza poslance Filipa Turka se týká házení jogurtů v památkově chráněné...

Další z koláží připomíná Turkova jmenovce Josefa Turka z filmu Vesničko má středisková.

Další kauza poslance Filipa Turka se týká házení jogurtů v památkově chráněné...
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