Ceny ještě jdou, shodují se návštěvníci festivalu. Kartou ale všude nezaplatí

Kolik co stojí na festivalu? Plzeň 0,5 l za 69 korun, seženete ale i za 55 korun.

Birell Pomelo-Grep 0,5 l za 57 korun.

Drinky se pohybují v rozmezí od 90 do 150 korun. V bezprostřední blízkosti hotelu Thermal však sáhnete hlouběji do kapsy. Na Long Island si tam připravte 280 korun, na Sex on the beach 250.

Malá Coca-Cola někde stojí až 60 korun, stejné množství ledového čaje však seženete i za 30 korun.

Cena espressa se pohybuje kolem 65 korun.