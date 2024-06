Vybaven několika zbraněmi a množstvím munice vtrhl i do místnosti číslo 423 ve čtvrtém patře budovy fakulty na náměstí Jana Palacha. Dvanáct lidí to nepřežilo. Jak se ale ukázalo, obětí mohlo být ještě více. Zabránila tomu ale studentka, která za asistence krizové linky zahradila dveře. Vrah se totiž do místnosti opakovaně vracel.