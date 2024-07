Po střelbě bolest, teď hořkost. Škola mě nekontaktovala a doteď jsem nedostal ani haléř, říká otec zavražděné na FF

„Fakulta mě nekontaktovala vůbec. Musel jsem jim o sobě říci sám, aby věděli, že existuji. Napsali mi jeden e-mail. To je tak všechno,“ řekl serveru Lidovky.cz Martin Richter z Trutnova (celý rozhovor s ním najdete na konci tohoto článku), který vychovával dceru do jejích šesti let.

Z 90 milionů ani halíř

Ani jeden z otců nedostal po více než půl roce od temných událostí ani korunu finanční pomoci z Nadačního fondu Univerzity Karlovy. Ten přitom vybral od dárců téměř 90 milionů korun právě na pomoc rodinám postiženým tragédií. „Ani haléř,“ odpověděl Martin Richter na dotaz serveru Lidovky.cz, zda mu byla poskytnuta finanční pomoc. „Dcera nedostala nic. Je jí 20 let, tak to má fakulta řešit s ní,“ napsal serveru Lidovky.cz Jan Richter, který je otcem postřelené Terezy a poslancem ANO.

Ani on neskrývá rozčílení. „Neuvěřitelné, že se na to ptáte dnes, ačkoli jsem to říkal na plénu sněmovny před více než měsícem.“ Univerzita podle něj nemá žádný klíč k rozdělení peněz. Navíc s prostředky dál manipuluje, upozorňuje Jan Richter.

Nadační fond UK má na kontě aktuálně 59 milionů korun, které získal většinou od donorů. Brání se ale, že by na někoho s finanční pomocí zapomněl.