„Hledali otcovraha, se střelbou nepočítali.“ Expolicisté hodnotí kritické momenty při pátrání po vrahovi z fakulty

Oba muži od policie před třemi lety odešli, protože jim šéfové sdělili, že násilí ubývá. Jenže oni v terénu viděli jiný obrázek. Bývalí klíčoví důstojníci odboru násilí Národní centrály proti organizovanému zločinu souhlasili s rozhovorem pod podmínkou, že nebudou zveřejněny jejich fotografie.

Elitní detektivové Luboš Fiala (51) sloužil v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) od roku 1999. Mezi lety 2008 a 2021 byl vedoucím odboru násilí v hodnosti plukovníka . U policie strávil 28 let. Nyní podniká v oblasti bezpečnosti. Odešel, protože měl za to, že podle jeho šéfů prý „násilí ubývá“.

Jiří Simon (52) sloužil rovněž v ÚOOZ. V policejní uniformě strávil 31 let. Odešel kvůli reorganizaci v roce 2021. Byl vedoucím oddělení násilí odboru násilí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), dříve ÚOOZ. Podniká v oblasti bezpečnosti.

Lidovky.cz: Proč policie celou dobu před střelbou na filozofické fakultě pracovala s verzí, že jde v případě Davida K. o sebevraha, když už před jednou hodinou v osudný den věděla, že je podezřelý z vraždy otce, jehož našla hlídka v tratolišti krve v Hostouni. V domě byl navíc nástražný výbušný systém. Policie už také věděla od oznamovatelky, že jí kamarád píše „děsivé zprávy“.

Simon: To, že jde o sebevraha, policii řekla kamarádka, evidentně to vyplynulo z jejího rozhovoru s Davidem K. S největší pravděpodobností policie také tušila, že je vrahem svého otce. Nástražný výbušný systémem ale mohl sloužit k zahlazení stop. Vraždu otce vzala proto policie jako motiv k sebevraždě, o které mluvila kamarádka. Šlo o komplex informací, které logicky navazovaly. Nebyl důvod ho v té chvíli rozporovat.

Fakt, že měl hodně zbraní, je samozřejmě alarmující, ale v daném případě je otázkou, kolik informací měli z místa vraždy v Hostouni, kam se David K. řítí a co chce spáchat dále. Abych to řekl jinak, od jedné hodiny a zjištění prvotních informací do doby střelby nebylo dostatek času informace dále rozpracovat a uvažovat nad jinými variantami. Tak to vidím na základě dostupných informací.

Fiala: S kolegou souhlasím. Akorát bych doplnil jedno. Pokud přijede policejní hlídka na místo a zjistí možnou vraždu, samozřejmě žádá o výjezd kriminálky ze středočeského krajského ředitelství. Teprve v tu chvíli se rozjíždí samotné vyšetřování, co se na místě stalo.

Kriminalisté teprve začínají lustrovat pachatele. Hlídka v první chvíli nemusela vědět, že má podezřelý tolik zbraní. Tyto informace zjistili později. Od zjištění vraždy do střelby na filozofické fakultě uběhly něco přes dvě hodiny. Kluci podle mě pracovali velice dobře.