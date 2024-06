Čeští žáci jsou ve finanční gramotnosti nadprůměrní, část ale selhává, ukázal průzkum

Testování PISA Dosažená úroveň finanční gramotnosti českých patnáctiletých žáků je přibližně stejná jako před deseti lety. Cílem testování, do kterého se v roce 2022 zapojilo 14 států a regionů OECD a šest partnerských zemí, bylo porovnat finanční chování a znalosti patnáctiletých studentů. Nejlepších výsledků dosáhli studenti ve Vlámsku, Dánsku, Kanadě, Nizozemsku. V Česku se do testování zapojilo 2213 žáků ze 418 škol. Šetření PISA zahrnovalo tři základní oblasti – peníze a transakce, plánování a hospodaření s financemi, riziko a výnos a finanční prostředí. Testové úlohy byly podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zasazeny do relevantních kontextů blízkých patnáctiletým žákům.