Odměny za jaro dorazí na podzim. Finanční ocenění zdravotníků teprve nyní přichází na účty nemocnic

Praha Potřeba odměnit zdravotníky za jejich nasazení při jarní covidové vlně byla jednou z mála věcí, na níž se shodly téměř všechny názorové tábory v Česku. Nic tedy nebránilo tomu, záměr uskutečnit. Přesto se platby se k „bojovníkům“ v první linii zatím nedostaly, ačkoliv už se potýkají s druhou, ještě náročnější vlnou.

Vláda Andreje Babiše (ANO) vyčlenila na jednorázový bonus zdravotníkům přes jedenáct miliard. Na účty nemocnic ale dorazily teprve před dvěma až třemi týdny. Vyplaceny budou většinou až s výplatou za říjen, tedy okolo poloviny listopadu, což je zhruba osm měsíců od vyhlášení nouzového stavu v půlce března. Vláda přitom odměny slíbila již v dubnu. Babiš webu Lidovky.cz napsal, že vláda „určitě plánuje“ odměnit zdravotníky i za druhou vlnu. Ministerstvo zdravotnictví se do uzávěrky textu nevyjádřilo.



Získat mohli pracovníci nemocnic za období březen až květen jednorázově po pětadvaceti tisících korun, celkem tedy 75 tisíc. Nezdravotnický personál byl odměněn 10 tisíci za každý ze tří odpracovaných měsíců. V případě většiny nemocnic šlo o stovky milionů korun.



Vyplácelo se i z vlastního

Peníze od státu dostanou nejen největší nemocnice, do nichž mířila na jaře většina covidových případů, dotační titul ministerstva zdravotnictví se týká také těch menších. Například 524 milionů korun na odměnách rozdá akciová společnost Krajská zdravotní, která spravuje nemocnice v Děčíně, v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a v Chomutově; dohromady o více než sedm a půl tisíci zaměstnancích. Pro Lidovky.cz to řekl ředitel společnosti Petr Fiala.

Někde se podařilo peníze dostat ke zdravotníkům téměř obratem. „Odměny již přišly na účet FN Plzeň a v mimořádném výplatním termínu, počátkem tohoto týdne, byly vyplacené,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová s tím, že se jedná o částku převyšující 332 milionů korun pro bezmála pět tisíc zaměstnanců.

Pražská Bulovka bude rozdělovat necelých 200 milionů. „Pro úplnost, za období březen až září 2020 jsme z vlastního rozpočtu vyplatili na odměnách pro zaměstnance již přes 50 milionů korun, jen za duben 2020 to bylo cca 25 milionů,“ dodala mluvčí Nemocnice Na Bulovce Mirka Kátriková.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zase posunula výplatní termín o týden, aby odměny dorazily na účty zaměstnancům co nejdříve. Do Fakultní nemocnice Olomouc ale například ještě nepřišly finanční prostředky kompletní. „Dorazilo 90 procent financí, zbývajících 10 procent bude doplaceno z vyúčtování odměn,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Chodily chybné žádosti

Důvod, proč personál nemocnic dostává odměny až během podzimu, se nejspíše nachází ve Strakově akademii. Vláda totiž odměny schválila až na konci července, přičemž resort zdravotnictví vypsal už týden nato dotační program, do nějž chodily žádosti až do pátého září. „Jelikož přišlo přes 300 žádostí, vyžádala si jejich kontrola několik dnů,“ sdělil webu Lidovky.cz exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Vojtěcha ale přišel další zádrhel, když zhruba 80 procent žádostí nebylo zasláno v souladu s podmínkami dotačního programu. Následné opravování chyb se protáhlo až do konce září, kdy přišly peníze na ministerstvo zdravotnictví z resortu financí. K nemocnicím se tak dostaly zhruba v půlce října. Vojtěch k tomu dodal, že už zpočátku bylo jasné, že peníze dříve dorazit nestihnou, a původní harmonogram tak podle něj vláda dodržela.

Na člověka zhruba 65 tisíc

Z patnácti nemocnic, které na dotazy webu Lidovky.cz odpověděly, putovalo nejvíc peněz do pražského Motola, a to 414 milionů korun. Je to ale dané hlavně tím, že se 6300 zaměstnanci je Motol největší nemocnicí, která údaje poskytla.

Z odpovědí nemocnic zároveň vyplývá průměrná výše odměny pro zaměstnance – lehce přesahuje 65 tisíc korun. Do systému odměn byli zahrnuti i ti, kdo již v nemocnicích nyní nepracují, ale vykázali hodiny během zmíněných tří jarních měsíců.



Nedostatek zdravotníků v této chvíli české nemocnice trápí nejvíc. Například jen Fakultní nemocnice Brno má momentálně přes 500 zdravotníků v karanténě. Do nemocnic proto na výpomoc míří studenti medicíny; do Česka dorazily také týmy lékařů z USA a Evropské unie.