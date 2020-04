Finanční správa uvolnila opatření, úřední hodiny podatelen se vrací do stavu před pandemií

Praha Finanční správa od pondělí vrátila otevírací dobu podatelen na většině finančních úřadů na stav před zavedením mimořádných opatření kvůli šíření koronaviru. Ty nyní budou otevřeny v pondělí a ve středu od osmi do 17 hodin. Od konce března byly podatelny otevřené jen mezi osmou a 11 hodinou.

Nicméně i nadále správa doporučuje lidem, aby s ní komunikovali na dálku, tedy elektronicky nebo poštou. Správa to oznámila na twitteru.



Správa zároveň upozornila, že pracoviště, kterým omezila činnost od počátku roku v rámci úspor zůstanou dočasně uzavřené. Jde o úřady, kde služby poskytuje správa v úřední dny pondělí a středa, tedy minimálně dva dny v týdnu, a budou je zajišťovat alespoň dva pracovníci správy. Jde o 56 z 201 územních pracovišť finanční správy.

Provoz podatelen finančních úřadů byl kvůli opatřením proti šíření koronaviru omezen pouze na pondělí a středu od osmi do 11 hodin na základě usnesení vlády z 23. března.

Od pondělí 20. 4. 2020 bude pro veřejnost prodloužena otevírací doba podatelen na finančních úřadech.

 pondělí + středa 

 8 - 17 

I nadále doporučujeme dálkovou formu komunikace k vyřízení vašich záležitostí. https://t.co/ffpguNClkU pic.twitter.com/yslyqIm8kh — Finanční správa ČR (@financnisprava) April 19, 2020

Zároveň ministerstvo v rámci opatření umožnilo lidem, kteří by měli podat daňové přiznání k 1. dubnu, jej podat do 1. července. Samotný termín sice formálně neposunulo, ale automaticky bude odpouštět penále a pokuty za pozdní podání přiznání. Pokud tedy podá poplatník daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v době kdykoliv od 2. dubna do 1. července, začne 30denní lhůta pro vrácení přeplatku, a to od dne podání daňového přiznání. Ke konci března se přitom kvůli odevzdání přiznání tvořily před finančními úřady fronty.