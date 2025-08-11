Zabavené zlato za 43 milionů. Stát vydraží přes dva tisíce šperků

Zabavené šperky pocházejí z exekučního řízení. „Zabavené zlaté šperky dovážela tuzemská společnost z Turecka a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty,“ uvedl ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.
Díky bleskové spolupráci s Celní správou ČR došlo k zabavení šperků i dopadení pachatelů, na které byla podána obžaloba.
Zlaté šperky se pohybují v rozmezí ryzosti 14 až 21 karátů. Úřad spustí ve středu 27. srpna celkem deset dražeb, ukončeny budou ve čtvrtek 28. srpna. Dražby proběhnou ve speciální Aplikaci elektronických dražeb, kterou vytvořila finanční správa.
„Portál je dostupný široké veřejnosti, uživatelé zde mohou sledovat aktuální dražby, podávat nabídky a spravovat svou účast v dražbách. Díky elektronické formě je celý proces transparentní, bezpečný a dostupný odkudkoli,“ uvedl mluvčí Finanční správy ČR Patrik Madle.
Finanční správa už v minulosti dražila podobné předměty. Loni se povedlo vydražit celkem 13 kilogramů zlata, minulý rok šly do dražby také státem zabavené mobilní telefony, drony a další technologie.