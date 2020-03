Finanční ztráty budou obrovské, říká k uzavření Národního divadla ředitel Burian

Praha Opatření, která vláda v úterý zavedla kvůli šíření koronaviru v Česku, mají dopad i na provoz Národního divadla. „Finanční ztráty budou obrovské,“ říká k uzavření první scény její ředitel Jan Burian. Hrát se nebude až do odvolání, ale zkoušet se bude v přísnějším hygienickém režimu.

Lidovky.cz: Jaký je krizový plán?



Rušíme všechna představení ve všech budovách až do odvolání. Vstupné za zakoupená představení budeme nejprve vracet do termínu 17. března. Online nákupy vyřešíme bankovním převodem, vstupenky zakoupené fyzicky na pokladně lze zaslat e-mailem, aby se omezil osobní kontakt. K dispozici je hlavní pokladna v přízemí Nové scény, ale apelujeme na diváky, aby dali přednost komunikaci online. Do 16. března oznámíme, jak budeme postupovat dál. Národní divadlo plánuje s velkým předstihem a také prodává dopředu a představení jsou hodně prodaná. Je nám líto, ale nemůžeme tedy nic přesouvat ani nahrazovat, to by se program zhroutil úplně.

Lidovky.cz: Jak to bude s premiérami?

Činohra měla mít premiéru 12. a 13. března – jde o inscenaci Mascagniho hry Stát jsem já v režii Jana Mikuláška, ale proběhnou generálky. V běhu jsou zkoušky na operní premiéru – na Szymanowského Krále Rogera, teprve budeme řešit jak v tomto případě postupovat, jde mimo jiné o koprodukci a účastní se jí polští umělci, režisérem je Mariusz Treliński.

Lidovky.cz: Bude se zkoušet nebo v jakém režimu bude divadlo fungovat?

Zaměstnanci budou nadále pokračovat v přípravě nových produkcí. Režim zkoušek se uzpůsobí přísnějším hygienickým standardům.

Lidovky.cz: Jaké budou finanční ztráty?

Nepochybně obrovské. Jen na tržbách za zrušená představení do konce března bychom měli vrátit divákům 20,5 milionu korun. Další náklady se teprve budou vyčíslovat. Půjde o rušení smluv a podobně. Je to pro nás velmi složitá situace, protože v současnosti nám na provoz už chybí 70 milionů, což je důsledek výdajů na provoz znovuotevřené Státní opery.