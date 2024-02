Dělá na mě dojem, že jde spíš o klub známých, říká analytik Transparency k záložně, kam uložil peníze Fiala

„Působí to jako zvláštní náhoda, že se tam zrovna špičkoví manažeři z těchto konkrétních oborů sejdou,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak se díváte na propojení, kdy v jedné z nejmenších finančních institucí v Česku měli peníze prominentní politici, některé kontroverzní postavy a také vysoce postavení manažeři?

Tato společnost na mě dělá dojem, že jde spíš o klub známých a že byl vytvořen na základě osobních vazeb. Existovaly a existují daleko výnosnější a lukrativnější způsoby, jak zhodnotit osobní peníze, než zrovna nabízí toto finanční řešení. Nevidím za tím nějakou bazální finanční logiku nebo fakt, že by to bylo na první pohled tak výhodné, že by tam všichni manažeři a politici měli investovat kvůli výnosu.