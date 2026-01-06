Pazderková stála SPOLU statisíce, Piráti utratili za Vlastenecký výlet, ukázaly účty

Zprávy jsou dostupné na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH ).
„Všechny subjekty s nárokem na státní příspěvek povinnost splnily. Úřad teď vykázané údaje začne ověřovat a narazí-li na nesrovnalosti, zahájí u stran kontroly,“ uvedl v úterý na sociální síti X úřad.
Redakce iDNES.cz již v pondělí informovala, že například hnutí SPD si na kampaň vzalo úvěr 20 milionů korun. Motoristé pak přiznali bezúplatné plnění, kdy jim podnikatel Richard Chlad propůjčil například vůz Bugatti.
Vedle toho přiznali dluh přes 22 milionů korun. Hnutí ANO pak například utratilo za pronájem obytného vozu, kterým premiér Andrej Babiš obrážel města napříč republikou.
Miliony za zelené plakáty
Opoziční koalice SPOLU za sněmovní kampaň podle zveřejněné smlouvy utratila zhruba 89,9 milionu korun. Mimo jiné přes 600 tisíc zaplatila za moderování roadshow bývalého premiéra Petra Fialy. Sérii debat moderovala herečka Iva Pazderková.
Miliony koalice zaplatila za zelené plakáty Fialy a Pazderkové. Desítky tisíc korun pak padly na občerstvení v rámci akce Fiala na grilu, kde ho rovněž doprovázela Pazderková.
Vedle toho SPOLU utratilo desítky tisíc korun například za reklamu na sociálních sítích, produkční a koordinační činnosti, PR služby, zábory veřejného prostranství či pronájem prostor a volební noviny.
Cesta do Londýna
Opoziční hnutí STAN za sněmovní kampaň utratilo zhruba 74,3 milionu korun. Desítky tisíc korun šlo na reklamu na sociálních sítích, fotografické služby či marketingové služby.
Přes sto tisíc korun pak padlo na režii show Dobrá kampaň. Tisíce hnutí utratilo také za letenky, ubytování a následnou Debatu bez cenzury v Londýně. Do britské metropole či Berlína vyrazil tehdy šéf starostů Vít Rakušan s cílem oslovit možné voliče v zahraničí.
|
20. června 2025
Stovky tisíc korun pak Starostové utratili také za marketingové služby či plakátovací kampaň.
Miliony na billboardy
Piráti za sněmovní kampaň utratili zhruba 80,9 milionu korun. Například zaplatili za projekci dokumentu Velký vlastenecký výlet. Miliony korun pak padly na billboardy. Stovky tisíc korun utratili za kreativní služby, propagaci na Facebooku či marketingové a PR služby.
Další peníze padly například na triko Metro D pro šéfa strany Zdeňka Hřiba, focení nebo letáky.
Stačilo! dluh 30 milionů
Byť se do Sněmovny Stačilo! nedostalo, už před volbami na sebe upozornilo dluhem 30 milionů korun. KSČM si vzalo půjčku od Fio banky, za kterou ručí svým stranickým sídlem v Brně. Dluh hnutí přiznává i ve zprávě o financování kampaně. Podle zprávy utratilo za sněmovní kampaň zhruba 40,2 milionu korun.
Mluvčí hnutí Roman Roun již v minulosti pro iDNES.cz řekl, že státní příspěvek za volby a hlasy v nich s velkou rezervou pokryje závazky Stačilo!. „Hnutí již několikrát deklarovalo, že první, co udělá, je uhrazení úvěru u banky. To je krok číslo jedna. Zbývající peníze půjdou na provoz hnutí,“ zdůraznil dříve Roun.
Stačilo! bude mít totiž i jako mimosněmovní uskupení nárok na stálý příspěvek na činnost. Stát ho vyplácí od zisku tří procent hlasů. Hnutí, v němž kandidovali mimo jiné zástupci KSČM a SOCDEM, bude dostávat 8,6 milionu korun ročně. Na další miliony si přijde za hlasy, které ve volbách získalo.
„Bavíme se pouze o tom, že se pokryje daný úvěr. Pokryje se bez problémů. Tím pádem KSČM se vypořádá s ručením budovou v Brně,“ dodal tehdy Roun.
|
4. října 2025
Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Strany mají omezený rozpočet na volební kampaň na 90 milionů korun nezávisle na kandidatuře samostatně nebo v koalici.
Propagaci platí ze svých běžných úspor, příspěvků od voličů nebo darů, které v mnohých případech dosahují statisícových částek. Některé ovšem počítají s tím, že volební výdaje zahojí následný příspěvek od státu.
Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vyinkasuje asi 131,3 milionu Kč, minule to bylo přes 149,4 milionu korun. Hnutí STAN pošle stát za hlasy skoro 63,2 milionu korun, za volby v roce 2021 činila částka přes 25,8 milionu korun. Piráti získají zhruba 50,5 milionu korun, před čtyřmi lety inkasovali o skoro osm milionů víc.