Firma dostala na luxusní hotel 50 milionů z EU. Policie ji stíhá pro dotační podvod

Praha Až 142 milionů měl z evropských fondů čerpat luxusní hotel v Hluboké nad Vltavou na stavbu relxačního centra. Kvůli nesrovnalostem ve fakturách ale kontroloři dotace firmě, v jejímž čele stál podnikatel Miroslav Hlavatý, zastavili. Policie nyní podle Radiožurnálu navrhla v kauze obžalovat jeho a další čtyři lidi.

Podle Radiožurnálu, který kauzu v sobotu přinesl, navíc Hlavatý před dvěma lety svůj majetek včetně luxusního wellness hotelu převedl do svěřeneckého fondu. Ten spravuje Jiří Trnka: bývalý šéf dotačního úřadu ROP Jihozápad, tedy úřadu, který evropské peníze Hlavatému přiklepl.



„Vyšetřování bylo ukončeno. Nedávno byl spis předán s návrhem na podání obžaloby státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové,“ řekl podle serveru iRozhlas.cz mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policisté škodu vyčíslili na 50 milionů korun. Právě tolik luxusní hotel z evropských fondů stihl vyčerpat, než kontroloři vyplácení peněz zastavili.

Mezi obviněnými je mimo jiné i Vladimír Hlavatý a Miroslav Skořepa, kteří jsou v současnosti členy představenstva firmy, která dotaci v roce 2008 získala. Policie je stíhá pro dotační podvod: fakturované stavební práce například nikdy nebyly provedeny. „Klienti popírají, že by se vůbec stalo to, co je jim kladeno za vinu,“ řekl Hlavatého advokát Petr Smejkal pro Radiožurnál s tím, že předložili důkazy, které vyvrací, že by podnikatelé podvod od začátku plánovali.

Jiří Trnka, který úřad ROP Jihozápad v inkriminované době vedl, nyní spravuje Hlavatého svěřenecký fond. Potíž v tom ale nevidí. „Já nevím, co je shoda náhod. To se musíte ptát druhé strany, proč si vybral mě. Dovedu si představit, že jde o zkušenosti v branži svěřenských fondů, což mnoho lidí nemá, protože je to nový institut od roku 2014,“ řekl Trnka Radiožurnálu. On sám s tím podle svých slov problém nemá, protože „je to pro něj práce“. Jako ředitel úřadu údajně na přidělování konkrétních dotací neměl vliv.



Za zásahy do schvalování žádostí o dotace ho přitom už dříve stíhala policie a soud ho nakonec potrestal tříletou podmínkou. Kvůli této kauze také z čela dotačního úřadu v roce 2010 odešel. Nezákonné zásahy v kauze dotací pro luxusní hotel mu ale policie nikdy nedokázala.