Firma Eroc nabídla místo nevěstince jiné ubytovací prostory pro bezdomovce

Praha Společnost Eroc uvolní pro dočasné ubytování bezdomovců magistrátní prostory v holešovické tržnici, ve kterých sídlí nevěstinec Showpark. Prostory jsou ale pro ubytování podle firmy nevhodné a nabídla jiné dvě nemovitosti. Vyplývá to z otevřeného dopisu jednatele Eroc Zbyňka Mately primátoru Zdeňku Hřibovi (Piráti). Primátor firmu vyzval k vyklizení prostor ve čtvrtek.

Eroc nemá s městem uzavřenu nájemní smlouvu, město se proto s firmou nyní soudí o opuštění prostor. Praha chce kvůli dodržení karantény ubytovat několik stovek bezdomovců. Vyjádření vedení města ČTK shání.

„Jsme připraveni okamžitě poskytnout požadované prostory za účelem nouzového ubytování, a to včetně nezbytné pomoci ze strany našich zaměstnanců a spolupracujících osob,“ píše Matela v dopise, který má ČTK k dispozici.

V dopise rovněž uvedl, že prostory v hale číslo 18 nejsou zkolaudovány k poskytování ubytovacích služeb. Kolaudaci podle něj brání hygienická a zdravotní hlediska, neboť prostor nemá okna. Hřiba vyzval, aby vyslal na prohlídku prostor magistrátní úředníky. Městu pak nabídl jiné dvě nemovitosti v Holešovicích a na Vinohradech s kapacitou až 80 lůžek.

Praze schází dostatek prostoru pro ubytování bezdomovců. Společnost v tržnici využívá v hale číslo 18 prostor o výměře přes 1700 metrů čtverečních. Nevěstinec v tržnici funguje od roku 1998. Firma Eroc měla smlouvu s někdejším nájemcem areálu, firmou Delta Centre. Přímo s městem nájemní smlouvu nikdy neuzavřela. Magistrát před nedávnem vyhrál soudní spor s Delta Center, které soud nakázal areál vyklidit a uhradit dlužné nájemné i s takzvaným příslušenstvím. Podle města je proto firma Eroc v areálu neoprávněně. Spor řeší soud.

Matela na jednání zastupitelů loni v prosinci řekl, že klub 20 let bez problémů fungoval a přispěl k odstranění prostituce z ulic. Zhruba 600 "výkonných umělkyň“, jak pracovnice označoval, by se podle něj v případě uzavření klubu přesunulo do centra. Po městě chtěl nájemní smlouvu. Zastupitelé s tím nesouhlasili. Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) řekl, že by to navíc bylo nezákonné.