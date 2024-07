Existuje plán na výrobu i zachování části míst v Liberty, oznámili ministři

„Dnešní jednání proběhlo na klíčové téma, a to je budoucnost české oceli,“ řekl na úvod ministr financí Stanjura. Dodal, že na čtvrtečním jednání slyšel velmi konkrétní plán na hledání dlouhodobého řešení pro českou ekonomiku a průmysl.

Podle Stanjury existují reálné plány na zachování druhovýroby v Liberty a podstatné části pracovních míst. „Existují i strategické plány pro prvovýrobu,“ doplnil.

„Pokud by to dobře dopadlo, trvalo by zhruba jeden měsíc, než by se spustila ta druhovýroba a lidé by začali chodit do práce,“ přiblížil ministr financí.

„Mým zájmem je modernizace a dekarbonizace českého průmyslu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Dále řekl, že se na čtvrtečním jednání bavili o konkrétních krocích, stále ale probíhá insolvenční řízení, a musí se tak řídit zákony. „Já budu upřednostňovat řešení, která budou strategická,“ dodal.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nepřipravuje zvláštní program pro propouštěné zaměstnance Liberty Ostrava. Do řádné či předčasné penze by mohlo jít podle Jurečky 700 pracovníků. „Pokud tady bude nějaký strategický a dlouhodobý plán, my budeme hledat cesty, jak ho podpořit,“ sdělil šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Představitelé Moravia Steel, jejímž klíčovým podnikem jsou Třinecké železárny, měli trojici ministrů představit své plány ohledně budoucnosti Liberty a jejích zaměstnanců.

Skupina Moravia Steel před dvěma týdny uvedla, že se seriózně zabývá možností provozování některých částí druhovýroby Liberty Ostrava, konkrétně rourovny. Firma uvedla, že s provozováním rourovny má dlouholeté zkušenosti ve vlastním provozu Válcovny trub v Ostravě-Vítkovicích a má pro rozjetí výroby vstupní materiál.

Většina provozů Liberty stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku.

V úterý oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2600 z 5000 zaměstnanců.

Pohlaví není rozhodující, řekl Jurečka k volbě eurokomisaře

Řeč po jednání přišla i na nominaci na eurokomisaře. Právě tu ve středu vláda schválila pro Síkelu. „Nominace na eurokomisaře si nesmírně vážím a budu rád, když budu moct navázat na práci v těch radách, kde jsem působil. Do budoucna bych se v Evropské komisi věnoval významné ekonomické agendě, to je ale ještě dlouhá cesta,“ řekl Síkela.

„Pro mě ta otázka nebyla otázkou, zda je to muž či žena, mně šlo o kompetence,“ upřesnil ministr průmyslu. „Jsem rád, že vláda rozhodla, tak jak rozhodla,“ dodal.

Stát měl být razantnější už dříve, míní Pavel

Možnosti státu v řešení situace huti Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, jsou omezené. I někteří ministři ale připouštějí, že měl být stát razantnější v postupu vůči majiteli už minimálně před rokem či dvěma. V rozhovoru to ČTK řekl prezident Petr Pavel.

„Vzhledem k tomu, že je to privátní firma, jsou možnosti státu velice omezené. Na druhou stranu i někteří ministři připouštějí, že stát měl být razantnější v postupu vůči majiteli už minimálně rok, dva zpátky. Je to zřejmě i poučení propříště, jak chránit nejenom státní zájmy, ale i zájem našich občanů a pracujících,“ uvedl Pavel.

Za současné situace může podle prezidenta stát pomoci mimo jiné vhodným sociálním záchytným programem a podporou rekvalifikací. Část z lidí je navíc v situaci, kdy mohou požádat o předčasný důchod. „Stát tomu může pomoci tím, že v případě, že by tam byla jakákoli překážka, tak tu překážku může odstranit, aby ti lidé opravdu mohli odejít,“ poznamenal.

Možností je podle hlavy státu také to, že by někteří zaměstnanci, kteří mají do důchodu daleko, nahradili ty pracovníky, kteří by mohli ze zachovaného provozu sekundární výroby do předčasného důchodu také odejít.