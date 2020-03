Někdo podvedl firmu, která měla do Česka dodat pět milionů roušek, tvrdí Babiš

Praha Smlouva na pět milionů roušek, které měly do České republiky dorazit v pondělí, byla porušena, řekl v pořadu Partie televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Česká firma je v Číně objednala a zaplatila, někdo ji ale podle něj podvedl.

Premiér také uvedl ale také, že podle informací od náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je vyjednaný kontrakt na 10 milionů roušek z Číny v šesti postupných dodávkách, první by měla dorazit nejpozději v sobotu. Babiš také zopakoval, že v nejbližší době by stát měl dostat zhruba 1,8 milionu respirátorů.

Roušky měly být podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k dispozici zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky měl dostat například personál, dále lidé poskytující domácí péči a terénní služby.



Stát v sobotu uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv 10 000 respirátorů, které začne dnes rozvážet. V pondělí by měl stát dostat dalších 52 tisíc respirátorů tříd FFP2 a FFP3, řekl Babiš. Společnost Home Credit, která patří do skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, pak podle Babiše darovala 200 000 respirátorů americké normy, které by měly dorazit v pátek. Dalších 1,5 milionu respirátorů by mělo dorazit do konce března.

Babiš doplnil, že Kellner daruje také 15 tun ochranných pomůcek z Číny, mezi nimiž mají být testery či respirátory. Předseda vlády zopakoval, že stát měl dříve objednávku na 190 000 respirátorů, ale mezitím jedna z evropských zemí zakázala vývoz. Připomněl také, že budou vypravena dvě letadla do Číny, jež by měla dovést 100 000 rychlotesterů.