Firma vytápí pražské vozovny pětkrát dráž, než když si topily samy. Jinak to nešlo, hájí se DPP

Praha Ještě před dvěma lety stálo pražský dopravní podnik (DPP) vytápění šesti vozoven 6 milionů korun. Pak ale dodávky tepla převzala firma České teplo - a jejich cena se vyšvihla na necelých 28 milionů. Společnost o zakázku městské firmy navíc ani nesoutěžila. Kauzou se zabývá policie a antimonopolní úřad, uvedl iRozhlas.cz.

Společnost České teplo již dodává teplo do jiných vozoven DPP - proto byla k předchozí smlouvě pouze „přilepena“ dohoda o šestici nových. Dokud však dopravní podnik zmiňovaných šest vozoven vytápěl ve vlastní režii, stálo ho to o 22 milionů méně, než když je svěřil specializované firmě. Podle DPP se i přes vyšší cenu jedná o nejvýhodnější řešení. Pražský dopravce tvrdí, že výměnou za novou dohodu dostal významnou slevu na dodávky tepla pro ostatní vozovny. Ve výsledku tak za více vozoven platí méně peněz.



Připouští přitom, že původní smlouva je nevýhodná a nevypověditelná.



Server iRozhlas.cz cituje vedení DPP, dle kterého měl podnik dvě možnosti: ponechat nevýhodnou smlouvu s Českým teplem, která byla uzavřena v roce 2003 s platností až do roku 2022, a vytápění šesti vozoven zajišťovat samostatně, anebo zakázku rozšířit a vyjednat tak její zvýhodnění.



„Postupovali jsme s péčí řádného hospodáře, a proto jsme se pokusili v roce 2017 o druhou možnost,“ uvedla pro server iRozhlas.cz mluvčí DPP Aneta Řehková. České teplo tak začalo vytápět dalších šest vozoven násobně dráže, dopravnímu podniku ale zlevnilo ostatní služby. Celkem tak prý za rok ušetří proti dřívějšku 50 milionů ročně.

Jednatel firmy České teplo Karel Turek vyčíslil úspory DPP z dohody dokonce ještě výrazněji. „Pokud by si dopravní podnik od počátku roku 2004 provozoval areály, které nyní provozuje naše společnost, pak by jeho náklady oproti současnosti byly minimálně o 250 milionů vyšší, a to za rok,“ stojí ve vyjádření Turka pro Radiožurnál s tím, že jeho firma investovala do vybavení a začala využívat odpadní teplo, čímž může výrazně ušetřit.



‚Původní smlouvy jsou nevýhodné, DPP v pozici rukojmího’

Analytik nevládní protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl ale míní, že slevy měl dopravní podnik vyjednat nezávisle na nových vozovnách. Ty měl buď vytápět sám, nebo vypsat novou soutěž - a to i vzhledem k tomu, že ani původní zakázku České teplo nezískalo po řádném výběrovém řízení. Přitom byla zjevně nevýhodná.



„Krok, nad kterým lze jenom nevěřícně kroutit hlavou, je další rozšíření plnění bez výběrového řízení. Pokud se podnik zaštiťuje nevypověditelností smlouvy, tak není možné rozšiřovat plnění, čímž se sami manévrují hlouběji do pozice potenciálního rukojmího,“ řekl serveru Eibl.



Podezřelými smlouvami a jejich rozšířením se již na základě trestního oznámení zabývá policie. Spolek Občané sobě, který jej podal, upozorňuje, že podle interního auditu DPP stojí kvůli neprovedené soutěži všechny nevýhodné smlouvy s Českým teplem mimo zákon. Dopravce však ve spolupráci nejen pokračoval, ale ještě ji rozšířil.

Podle Radiožurnálu dodatky ke smlouvě prověřuje také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten zjištění potvrdil, hlouběji je ale nekomentoval. „Vzhledem k počáteční fázi šetření nelze sdělit jakékoliv podrobnosti,“ uvedl pro iRozhlas.cz mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.