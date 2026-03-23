Firmy vyvážející zbraně musí zajistit ochranu. Když ne, nedostanou licenci

  6:50aktualizováno  15:15
Vlastníci firem, které mají licenci na výrobu a vývoz zbraní, se musí postarat o důkladné zabezpečení vlastních objektů. „Pokud to nebude odpovídající, nemohou očekávat, že dostanou vývozní licenci,“ prohlásil po jednání vlády vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček.

Vláda se zabývala pátečním požárem v pardubické hale firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Havlíček po jednání kabinetu řekl, že podobných subjektů je v zemi 428. „Není v silách žádné země zabezpečit každý z těchto objektů, řekl Havlíček.

„Musí to být odpovědnost majitelů nebo provozovatelů objektu,“ zdůraznil Havlíček. Stát to podle něj bude důsledně kontrolovat.

Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. K útok se přihlásila dosud neznámá skupina The Earthquake Faction.

Už ráno před jednáním vlády o tom mluvili lídři koalice ANO, SPD a Motoristů sobě při koaličním jednání. „Budeme se zajímat o postup ve vyšetřování,“ řekl ráno před Úřadem vlády předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Šéf poslanců SPD a místopředseda hnutí Radim Fiala řekl, že ho zajímá, jaká opatření byla přijata od pátku kvůli incidentu v Pardubicích. „Budeme se ptát, jak to je, a nejdůležitější je, abychom dál zajistili ochranu objektů v České republice, občanů,“ řekl Radim Fiala.

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
Schůzka špiček stran vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se konala před jednáním vlády Andreje Babiše.

„Hlavním vzkazem je, a my to budeme komunikovat běžnou cestou směrem ke všem českým výrobcům, kteří se nějak podílejí na obranném průmyslu, aby si zabezpečily své areály. Protože areál firmy, která byla napadena, zabezpečený nebyl,“ řekl Babiš po mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu.

„Chyba státu to není, i moje garáž je zabezpečena tak, aby tam nevnikl někdo, kdo to zapálí,“ řekl poslanec za Motoristy sobě Filip Turek.

Může to být pojišťovací podvod, ruská diverzní palestinská nebo nějaká šílená akce, řekl Turek

Policejní prezident Martin Vondrášek po žhářském útoku řekl, že policie pracuje se čtyřmi scénáři.

„Jsou čtyři vyšetřovací verze. Nevím, jak to je, nemám čas to sledovat. Může to být pojišťovací podvod, může to být ruská diverzní akce, může to být palestinská diverzní akce anebo to může být nějaká šílená akce,“ řekl Turek.

Vláda kývla na svůj legislativní plán na tři roky

Vláda podle Havlíčka schválila svůj legislativní plán na následující tři roky.

Vláda projednala i novelu občanského soudního řádu, podle níž by adresáti zneužívajících nebo bezdůvodných žalob namířených proti svobodě projevu získali větší právní ochranu. Návrh nyní posoudí Sněmovna.

Havlíček také po jednání vlády zrekapituloval prvních sto dnů vlády Andreje Babiše rekapituluje po jednání vlády první vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.

„Snížili jsme ceny elektřiny o deset procent, vymezili jsme se proti migračnímu paktu Evropské unie,“ řekl Havlíček. Připomněl, že vláda prosazuje změnu stavebního zákona i zastavení růstu sociálních odvodů pro OSVČ, což ve středu budou schvalovat poslanci. „Jsme hyperaktivní v rámci Evropské unie,“ prohlásil Havlíček. Připomněl také, že vláda Andreje Babiš prosazuje odbourání systému emisních povolenek.

Do konce červnu předloží podle Havlíčka ministři bilanci prvního půlroku svého působení ve vládě.

