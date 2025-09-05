Ředitel vinohradské nemocnice rezignoval, ministerstvo vypíše výběrové řízení

Válek o Votavově konci informoval na sociální síti X. „Dnes jsem přijal rezignaci ředitele FN Královské Vinohrady, který tak učinil z osobních důvodů. Vedením nemocnice jsem dočasně pověřil ředitele odboru přímo řízených organizací MZD Jana Michálka, který ji povede do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení,“ napsal ministr.
„Myslím, že výběrové řízení bude vypsáno v řádu týdnů,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Pan ředitel vedl nemocnici téměř čtyři roky, což je dost intenzivní část života. Teď se rozhodl pro změnu,“ dodal.
Votava se stal ředitelem FNKV v dubnu 2022. Ve funkci vystřídal exministra Petra Arenbergera, kterého Válek v lednu téhož roku odvolal. Válek od Votavy očekával nastavení jasných řídících struktur a revizi managementu organizace.