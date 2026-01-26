Exšéf Motola Ludvík je zpět v nemocnici, dělá odborného referenta

Miloslav Ludvík se vrací do Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH). Bývalý ředitel, který je obviněný z korupce, nově působí na úseku současného ředitele nemocnice Petra Poloučka jako odborný referent. Soud Ludvíka minulý týden pustil po téměř roce z vazby.
O Ludvíkově návratu do nemocnice informoval server iRozhlas.cz s odvoláním na dva na sobě nezávislé zdroje. Ludvík podle serveru krátce po propuštění z vazby řekl, že je stále zaměstnancem FNMH. Nyní zastává funkci odborného referenta, a to přímo pod současným ředitelem nemocnice Petrem Poloučkem.

Podle nemocnice nyní probíhají pracovněprávní kroky, které nešlo kvůli Ludvíkově vazbě realizovat dřív. „S ohledem na probíhající pracovněprávní proces a povinnost chránit osobní údaje nebudeme v tuto chvíli poskytovat žádné další informace ani se blíže vyjadřovat k jednotlivým tvrzením pana Ludvíka,“ řekla serveru mluvčí nemocnice Martina Dostálová.

Ludvíkova obhájkyně Simona Kadlecová webu řekla, že o dohodě s nemocnicí dosud neví. Sám Ludvík podle ní nemá svůj telefon k dispozici.

Ve vazbě byl Ludvík téměř rok, soud jej propustil v pátek. Nyní je pod dohledem probačního úředníka, má nařízeno být doma od sedmé hodiny večer do sedmé hodiny ranní a nesmí cestovat do zahraničí.

Motolskou nemocnici vedl od května 2000 do listopadu 2016 a následně od prosince 2017 do 24. února 2025. Mezitím byl ministrem zdravotnictví ve vládě Bohuslava Sobotky.

Z funkce šéfa FN Motol jej loni odvolal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek kvůli obvinění z korupce v rozsáhlé úplatkářské kauze. Kromě Ludvíka je stíhaný také jeho bývalý náměstek Pavel Budinský či advokát Miroslav Jansta. Z trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU bylo obviněno celkem 18 lidí.

Ludvík a Budínský se podle policie nechali uplácet od různých dodavatelů policie, kteří zajišťovali stavební zakázky, řemeslnické práce či úklidové služby.

