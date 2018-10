Foldyna rezignuje. Předzvěst konce ČSSD je tady, už si nebudu brát servítky, vysvětluje

DĚČÍN/PRAHA Volby mají svou první politickou oběť, všech stranických funkcí se rozhodl zbavit jeden z nejvýraznějších představitelů ČSSD Jaroslav Foldyna. Místopředsedou partaje se přitom stal teprve letos v dubnu. Rezignací reaguje na slabší volební výsledek, ČSSD propadla ve velkých městech. V Praze se například nedostala do zastupitelstva. Složením funkcí by Foldyna rád nakopl stranu k tomu, aby se usebrala a proměnila svou politiku žádoucím směrem.

Ve velkých městech neklopýtla ČSSD jen v rámci celé České republiky, ale i ve Foldynově mateřském Ústeckém kraji. Ze sedmi tamějších okresních měst přišla o zastupitelstvo v pěti, sociální demokraté vybouchli i v Děčíně. Foldyna tam přitom byl zastupitelem posledních 15 let.

Jak v neděli dopoledne upozornil Český rozhlas, místopředseda ČSSD kvůli tomu položí všechny stranické pozice. Foldyna byl i členem ústředního výboru strany, stejně jako řídil partaj na Děčínsku. Od této neděle už to nebude platit. „Předzvěst konce ČSSD je tady. Svým gestem chci stranu probudit,“ vysvětluje svůj krok v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Foldyna zbabělcem? Prezident Miloš Zeman při hodnocení voleb v rozhovoru pro Blesk.cz glosoval i Foldynovu rezignaci, reflektoval ji ostře. „Znám Jardu Foldynu léta a léta a vím, že je to člověk značně emotivní, což v politice není dobře. Reaguje emotivně. Když uteču z boje, tak to není přijetí odpovědnosti za výsledky voleb, ale zbabělost. Mojí povinností pokud jsem byl na sjezdu zvolen, což Foldyna byl, tak je vydržet, utřít si slzu z okna a dřít na sobě.“

Lidovky.cz: Co má vaše rezignace ČSSD přinést?

Já doufám, že to razantněji otevře diskusi o naší budoucnosti. Pořád se honosíme 140 lety tradice, ale dostali jsme se do nových podmínek globálního světa, na které jsme nezareagovali. Nebyli jsme schopní vyřešit ani exekuční zákon, je od začátku do konce špatný. Máme nejvíce exekucí v Evropské unii, je tu šestnáct procent lidí v exekuci. Příčina toho jsou nízké mzdy a lichva, lichvě jsme se nedokázali postavit. Stejně jako jsme se nedokázali postavit k dalším podobným tématům a veřejnost to špatně vnímala. Musíme se zase stát stranou lidí práce, nikoliv stranou, která se chce zavděčit všem.

Lidovky.cz: Předseda strany Jan Hamáček přitom při hodnocení voleb prohlásil, že ČSSD se odrazila ode dna. Vy si to tedy nemyslíte?

Opravdu nesouhlasím s tím, že bychom se odrazili ode dna. Do dna jsme šlápli, nohy nám tam zůstaly a nemůžeme je odtrhnout. Svým rozhodnutím chci dát signál, abychom se odtrhli.

Lidovky.cz: Čím hodláte straně prospět jako řadový člen?

V rámci diskusí v Poslanecké sněmovně nebo v našem poslaneckém klubu budu zaujímat stanoviska, která odpovídají mému postoji. Aniž bych si u toho bral servítky, že jsem místopředseda sociální demokracie a tohle bych říct neměl. Naopak to budu říkat, budu ještě razantnější.

Lidovky.cz: Kompletní výsledky komunálních a senátních voleb jsou známé od brzkého nedělního rána. Jak dlouho jste uvažoval o své rezignaci?

Přemýšlet jsem o tom začal ve chvíli, když jsem viděl, k jakému výsledku to spěje. Přemýšlel jsem také o tom, jestli jsme se dostatečně reformovali po prohraných volbách Sobotkova týmu. Přemýšlel jsem, jestli jdeme po správné cestě. A došel jsem k závěru, že člověk musí udělat úsečku, aby to uzavřel a mohl jít dál.

‚Lidé vnímali naši sociální politiku jako křivdu‘

Lidovky.cz: Znamená vaše rezignace, že za neslavný volební výsledek ČSSD odpovídáte i vy?

Je to i moje chyba, určitý podíl má člověk vždycky. Nedokázal jsem přesvědčit svými postoji kolegy o tom, že mám pravdu. Někdy jsem musel v rámci diskusí uzavírat kompromisy, abych to nevyhrotil. Ale možná jsem to vyhrotit měl a nemuseli jsme se dostat do této situace. Ve všech politických stranách už vědí, že když se dostanete k pozicím, rozhodování nejsou postavena jen na racionální politické úvaze, ale musí se zohlednit spousta dalších věcí. Pak se ale kroky neudělají tak, jak se udělat mají. A ono vás to dožene. Já už nechci, aby to sociální demokracii dohánělo, proto to potřebuju říct takhle nahlas.

Lidovky.cz: Za co konkrétně podle vás nesete vinu?

Nepřesvědčil jsem stranické kolegy, že je potřeba akcentovat nové výzvy. V postižených regionech vnímají lidé naši sociální politiku jako křivdu, dělali jsme ji nerozumně. V minulém volebním období jsem do Ústeckého kraje přivedl ministry, ukázal jsem jim vybydlené domy a lidi v nich. A nic se nestalo. Ministři řekli, že nic takového není náš problém. Nechtěli to vidět. A veřejnost to od nás vnímala jako křivdu.

Lidovky.cz: Ale vaše sociální politika je štědrá, prosadili jste zvýšení minimální mzdy například. Proč to sociální demokracii nepomohlo?

Také jsme přidali lidem na rodičovských přídavcích, jenže jsme neviděli mnohem větší problém. Lidé nemají kde bydlet. Takže rodí děti kolem mě. Tři, pět a více dětí mají jen ti, kteří sbírají dávky a je jim to jedno. Ale odpovědný člověk hledá cestu, aby si zajistil bydlení. Musí mít k tomu dva miliony, tři miliony a pět milionů korun, jenže je nemá. Proto posouvá čas, kdy si děti vůbec může pořídit. Tohle jsme neřešili, místo toho jsme do toho systému přidávali peníze. A já jsem nepřesvědčil své kolegy, že tudy cesta nevede. Za to beru odpovědnost.

Lidovky.cz: Vedení strany v čele s předsedou Hamáčkem v sobotu večer prohlásilo, že veškerou svou snahu má ČSSD napřít do úspěchu v krajských volbách v roce 2020. Má sociální demokracie podle vás sílu, aby v těchto volbách nepropadla a definitivně nezmizela z politické mapy?

Budu usilovat o to, aby se to nestalo. Rezignuji proto, abychom se nadechli. Pokud si neuvědomíme, že máme společný cíl a že k němu musíme jít jednou společnou cestou, a ne deseti, bude náš konec. Předzvěst konce je tady. Svým gestem chci stranu probudit.