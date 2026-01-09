Foldyna neví, zda kvůli muniční iniciativě vysloví důvěru vládě. Majerová chce záruky

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden po dohodě s koaličními partnery oznámil, že ČR muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů.
Foldyna v reakci na to napsal, že je pro něj tento názorový obrat nemilým překvapením. „Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ uvedl poslanec vládní strany.
Mluvčí předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury Lenka Čejková v reakci uvedla, že Okamura pro důvěru vládě Andreje Babiše hlasovat bude.
Poslankyně Lucie Šafránková (SPD) napsala, že Foldyna pouze požaduje vysvětlení a neřekl, že by hlasoval proti. „Jednoznačně budu hlasovat pro důvěru vládě,“ dodala. Stejně bude hlasovat také další poslanec SPD Jan Hrnčíř, sdělil.
Pro důvěru bude hlasovat také předseda Svobodných Libor Vondráček. „Pro mě, pro Svobodné i pro naše voliče je hlavní, že na muniční iniciativu nepůjdou už žádné peníze. V souvislosti s důvěrou vládě je pro mě důležitější to, že nám do toho pan prezident háže vidle,“ uvedl. Dodal, že muniční iniciativa nejspíše bude součástí koaličního jednání.
„Jak jsem slíbila voličům, chci jasné garance, že Česká republika neposkytne na muniční iniciativu už ani korunu, žádné zbraně ani systémy z peněz daňových poplatníků před hlasováním o důvěře vládě,“ napsala šéfka Trikolory Zuzana Majerová. „Minulá Fialova vláda čtyři roky jen lhala a lže z opozice dál, že nás nestála nic, přitom už víme, že stála 2 miliardy korun,“ dodala.
„Pokračování iniciativy je krok špatným směrem“
Podpořit koaliční vládu chce po záruce premiéra také poslanec za SPD Miroslav Ševčík. „Jednoznačně mám pochybnosti o muniční iniciativě, která jenom prodlužuje zabíjení lidí, slouží válečným štváčům, ukrajinským a dalším korupčníkům, zeleným mozkům, banderovcům a je placená z peněz daňových poplatníků zúčastněných zemí. Po zárukách našeho premiéra, že se naši občané nebudou ze svých daní podílet na prodlužování zabíjení jiných Slovanů, svůj hlas vládě dám,“ řekl redakci iDNES.cz.
Podle předsedy PRO Jindřicha Rajchla je pokračování iniciativy krok nesprávným směrem. Vláda má podle něj důležitější úkoly a v rámci koalice je potřeba dělat kompromisy.
„Nechtěl bych dělat z Ukrajiny a z muniční iniciativy téma číslo jedna,“ uvedl Rajchl. „Za sebe říkám, že s tím nesouhlasím. Vyčkám samozřejmě na stanovisko klubu, protože to je zásadní pro každé hlasování, ale za sebe předpokládám, že budu hlasovat pro vyslovení důvěry vládě,“ dodal.
Koalice ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře většinu 108 z 200 hlasů. Pokud by tedy Foldyna pro vládu nehlasoval, nemělo by to vyslovení důvěry ohrozit.
Vyslovením důvěry vládě se začnou poslanci zabývat v úterý 13. ledna. Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat Sněmovnu o důvěru do 30 dnů. Prezident Petr Pavel jmenoval Babišův kabinet v polovině prosince.