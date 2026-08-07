O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Nejprve musel z domu na dva týdny, soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc.
Foldyna iROZHLASu řekl, že stížnost podal, ale dál se k tomu vyjadřovat nebude. Poslanec opakovaně prohlašoval, že se cítí nevinný. Podle Radiožurnálu policie už v červenci zabavila Foldynovi několik střelných zbraní. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Poslanec čelí podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let vězení.
Soud u předběžného opatření nerozhoduje o vině, ale zkoumá, zda je pravděpodobné, že násilí hrozí nebo se děje. Soud může po dobu jednoho měsíce například vykázat násilníka ze společného obydlí, zakázat mu vstup do domu nebo bytu, zakázat mu přibližovat se k ohrožené osobě, zakázat kontaktování telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky nebo zakázat setkávání na určitých místech.