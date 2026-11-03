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Vykázání z domu už pro Foldynu neplatí. S manželkou jsem se rozvedl, řekl politik

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  17:02
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Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD)....

Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD). (10.července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Vykázání z domu v Děčíně kvůli údajnému násilí už pro poslance Jaroslava Foldynu (SPD) neplatí. S manželkou, s níž v domě žil, se Foldyna podle vlastních slov rozvedl.

Policie vykázala v červenci Foldynu na dva týdny z děčínského domu, ve kterém s manželkou žil. Soud pak lhůtu prodloužil z manželčina podnětu o měsíc. Manželka pak žádala další prodloužení.

Poslanec opakovaně uváděl, že se cítí nevinný. Proti soudnímu rozhodnutí o vykázání z domu podal v srpnu stížnost.

Na dotaz novinářky Nory Fridrichové., jak vypadá jeho případ, Foldyna nyní ve Sněmovně řekl: „Výborně, rozvedl jsem se.“ Na otázku, zda má ještě zakázán vstup do domova, doplnil: „Ne, to už všechno skončilo.“ Bližší podrobnosti neuvedl.

Poslanec čelil podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let. Podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu, který na případ upozornil, policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní.

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