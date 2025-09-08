Nedovedu si představit, že bych s formulí vjel na normální silnici, řekl Tomáš Enge

Jednapadesátiletého řidiče formule se policii podařilo dostihnout u něj doma v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S novináři však promluvil jeho syn Lukáš, který uvedl, že jízdy formule po dálnici společně dokumentují už od roku 2019 a lidé si na ně budou muset zvyknout.
Enge v rozhovoru odrazoval od jízd se závodními auty po běžných dálnicích. Přesto mluvil o formuli jako o celkem bezpečném stroji. Zároveň ve vysílání poukázal na to, že se na dálnici D4 neproháněla přímo Formule 1, ale vůz s osmiválcovým motorem, který byl vizuálně upravený tak, aby ji připomínal. „Rozhodně to není Formule 1,“ řekl Enge.
Podle Engeho má formule mnohém lepší jízdní vlastnosti, než obyčejné auto. Ve vysílání poukázal na karbonový monokok, hladké pneumatiky a silné brzdy. „Výhled řidiče možná není tak dobrý jako v běžném autě, ale pořád tam máte zrcátka, výhled před sebou a i když máte helmu, která trochu omezuje výhled do boku, tak stejně ten pilot vidí relativně dobře.“
Přesto Tomáš Enge nemá pochopení pro závodníka, který se svým sportovním vozem vyrazil o víkendu na dálnici D4. „Nechci dělat soudy a říkat, kdo udělal chybu, ale já si v životě nedovedu představit, že bych vjel s formulovým autem na normální silnici do normálního provozu,“ řekl v odpoledním vysílání.
„Každopádně já jako jezdec formule vím, že, a ta reakce, ať už šlápnu na brzdu nebo zatočím volantem nebo cokoliv, udělám výhru. Vyhnu se překážce nebo čemukoliv jinýmu. S formulí je to daleko rychlejší než v jakýmkoliv jiným autě, takže když ta formule potřebuje zabrzdit, tak zabrzdí na poloviční vzdálenosti, možná ještě na menší než civilní auto,“ dodává Enge.
A jak se za volant formule člověk dostane? Podle Engeho je dnes možné si některé monoposty koupit do soukromé sbírky. „A třeba formule čtyři a primárně starší vozy používají jezdci ať už k tréninku a nebo k menším závodům,“ vysvětlil Enge.